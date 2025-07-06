對機車「戒嚴」？ 彰化市彰南路維持「機慢車兩段左轉」遭反彈

因機車族抗議，取消「機慢車兩段式左轉」已成了趨勢，但才剛完成彰化市彰南路15處路口改善工程，卻未取消，被批評仍對機車族「戒嚴」，公路局彰化工務段段長廖志彬回應說，維持「機慢車段式左轉」是依據地方意見，未來仍可以滾動檢討。

機慢車強制兩段式左轉常被機車騎士批評侵犯路權，也無助於路口安全，目前國內陸續已取消，彰化縣政府去年已針對轄管道路全部取消，公路局彰化工務段今年也取消彰化市中山路「機慢車兩段式左轉」 標線及標識，改採彈性待轉區模式。

台14線彰化市彰南路因路口標線不對稱，被形容為「扭扭路」，是縣內極少仍維持「機慢車兩段式左轉」規定的路段，公路局最近辦理彰南路15處路口改善工程，很多機車族期待順勢取消，沒想到路口改善近日完成後，依然維持「機慢車兩段式左轉」的標識，並還畫設「待轉區」，讓機車族頗為失望。

有網友即在臉書社群「彰化人大小事」PO指出， 「省道機關聽老人言聽得入迷，彰南路新設左轉道後，仍畫上

似戒嚴的禁行機車，強制待轉。」也有網友回應說「中山路取消「機慢車兩段式左轉」，彰南路卻維持，有些荒謬」，也有網友表示：「要就全開放，不要搞半套」。

公路局彰化工務段段長廖志彬說，公路局在辦理彰南路15處路口改善前，曾與民代、地方民眾開說明會，當時，與會多數民眾主張「機慢車兩段式左轉」，公路局尊重民意才畫設標識及「待轉區」。 如果多數民眾要求取消「機慢車兩段式左轉」，公路局也會辦理現勘後， 做滾動式檢討。

縣議員楊子賢說，當時公路局舉辦說明會時，多數民眾主張設置機車道，公路局即依規定與安全考量，才維持「機慢車兩段式左轉」。如果民眾仍堅持主張取消「機慢車兩段式左轉」，建議組織起來形成民意，再向公路局反映。

彰化縣警察局表示，路口實施「機慢車兩段式左轉」，確實可以減少車禍事故發生，目前主張維持的多是年長者，因為年齡較大，動作較慢，如果直接左轉，容易與直向而來的車輛發生碰撞，至於年輕人多是因不耐在「待轉區」等候，才會主張取消。