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颱風來襲中市大雨 綠民代指這裡水溝「有蓋沒有溝」

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市議員陳俞融上午指出，北區太平國小外中華路與太平路轉角，先前每逢大雨，家長接送區便嚴重積水。圖／陳俞融提供
台中市議員陳俞融上午指出，北區太平國小外中華路與太平路轉角，先前每逢大雨，家長接送區便嚴重積水。圖／陳俞融提供

颱風來襲，台中市議員陳俞融上午指出，北區德化街竟出現有水溝蓋，沒有做水溝的情形，且在太平國小外中華路與太平路轉角，先前每逢大雨，家長接送區便嚴重積水，水溝蓋還噴出水柱，險象環生。

她說，日前曾邀集市府建設局、水利局現場會勘，兩單位承諾改善，然而昨天大雨，北區多處仍然淹水，行人被迫涉水而過，顯示市府的改善措施沒有成效。

陳俞融批評，一個水溝都做不到位，路口積水無法有效解決，市民如何相信市府有能力應對極端氣候？且建設局的說法將淹水原因歸咎於「瞬時雨量超過設計值」的說法，無異是將責任推給老天，也與市民的感受存在巨大落差，更未檢討為何在特定地點的改善作為一再失效。

她說，市府資料顯示，從去年至今年5月底，水利局權管範圍內的積淹水事件就通報了10件 。而在這10起事件中，首要成因竟是「颱風豪雨造成路樹倒塌或其他雜物影響河道通洪」。檢視災情描述，其中高達5起事件明確與「樹枝、樹木倒塌」堵塞水流有關 ，佔比達50%。

陳俞融說，對於淹水的改善對策，市府僅提到「加強巡檢」、「適時排除」，過於被動。若無事前整體的風險評估與計畫性水溝排水系統、修剪、疏濬，等到大雨一來，倒塌的樹木癱瘓排水系統，市中心道路成為一片汪洋，絕非市民所樂見，應更加積極並改進。

她認為市府針對如北區美德街、德化街及太平國小外道路等重複致災熱點，應立即重新檢視改善方案為何失效，且建設局與水利局應建立更緊密的橫向聯繫，從道路側溝到區域排水，進行全盤規畫。並針對「路樹雜物堵塞」此一主要淹水成因，擬定全年度的河道、溝渠沿線高風險樹木巡檢及修剪計畫，落實源頭預防。

台中市議員陳俞融上午指出，北區德化街竟出現有水溝蓋，沒有做水溝的情形。圖／陳俞融提供
台中市議員陳俞融上午指出，北區德化街竟出現有水溝蓋，沒有做水溝的情形。圖／陳俞融提供
台中市議員陳俞融上午指出，北區太平國小外中華路與太平路轉角，先前每逢大雨，家長接送區便嚴重積水，水溝蓋還噴出水柱。圖／陳俞融提供
台中市議員陳俞融上午指出，北區太平國小外中華路與太平路轉角，先前每逢大雨，家長接送區便嚴重積水，水溝蓋還噴出水柱。圖／陳俞融提供

水利局 淹水 路樹

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