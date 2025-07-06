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合歡山、清境農場等防颱全休園 武嶺卻仍見人潮...網急：還不快下山

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
為因應丹娜絲颱風襲台，合歡山國家森林遊樂區今公告休園，但武嶺亭上午仍見人潮。圖／擷自武嶺亭即時影像
為因應丹娜絲颱風襲台，合歡山國家森林遊樂區今公告休園，但武嶺亭上午仍見人潮。圖／擷自武嶺亭即時影像

為因應丹娜絲颱風襲台，南投仁愛清境農場今天（6日）預警性休園，並公告延長休園至明天（一）；另合歡山、奧萬大國家森林遊樂區及玉山國家公園等同樣休園防颱，後續視颱風後巡檢狀況，再行公告開園時間，縣府也呼籲民眾勿上山。

清境農場位居海拔1800公尺山區，為因應丹娜絲颱風，昨天即公告6日休園，預警性勸退旅客，展開防颱作業；由於颱風對台影響恐至明天，縣府也針對山區及河川水域等擴大管制警戒，場方今再公告，為維護遊客安全，延長休園至7日。

林業保育署南投分署4日即依據中央氣象署資訊，考量中南部山區恐有豪大雨，而其轄管的奧萬大、合歡山國家森林遊樂區聯外道路地質較脆弱，易發生土石崩塌或泥流等災害，宣布奧萬大、合歡山及能高越嶺國家步道的天池山莊今起休園。

林保署南投分署表示，奧萬大、合歡山、天池山莊今起休園，其轄屬各步道系統也暫時封閉，待颱風後經巡檢確認安全，再行公告開放時間，休園期間訂房全額退費，可至山林悠遊網（recreation.forest.gov.tw/）或臉書「奧萬大情報站」查詢。

不過，合歡山武嶺今天上午仍見車流人潮，還是有民眾趁著風雨還不明顯，下車到武嶺亭觀景平台上踩點拍照留念，不少透過武嶺「鏡頭君」關心山區狀況的網友頻喊話勸導「等一下就要下大雨了趕快下山」、「不考慮趕快下山嗎這些人」等。

此外，玉山國家公園也於昨天（5日）上午8時30分起全面禁止所有入園活動，玉管處表示，凡於公告期間申請核准的入園許可證，一律視為失效，不得進入園區，待颱風警報解除後，將視園區內災情與設施修復情形，再另行公告開放日期。

南投縣政府也已針對丹娜絲颱風公告縣內管制區域，涵蓋玉山、太魯閣國家公園及林保署南投分署等轄內登山路線及縣內河川水域、土石流潛勢溪流等，今起至明天下午6時禁止登山健行及水上活動，違者依「災防法」最高可開罰25萬元。

丹娜絲颱風 南投縣 玉山國家公園

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