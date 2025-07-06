其人其事／陳彥吉 博士創業賠千萬 開安親班逆轉勝

陳彥吉是彰化縣五金業者第二代，因不願蒙受「敗家子」罵名，選擇高雄醫學大學化學系就讀，雙主修教育學程，當過彰化女中實習教師，校長鼓勵攻讀交大博士後，被學長意外拉進竹科頂尖半導體大廠，卻因子女出生，一度創業虧了千萬，最後用美語安親班事業，成功逆轉勝。

今年48歲陳彥吉旗下有15個美語安親班、1200多名學生，但陳大學念得是高雄醫學大學化學系，研究所就讀高雄醫學大學天然藥物研究所，在彰化女中當過教師，在交大攻讀博士時，也被學長拉進竹科，人生數次轉折。

陳彥吉分享，父母在彰化經營五金工廠，小有名氣，是家居品牌IKEA的五金供應商，年營業額破億元，但求學時，即對繼承家業興趣缺缺，認應由專業經理人接手，擔心不熟悉五金產業，把父母成果，毀於一旦，成了「敗家子」。

陳彥吉說，大學考上高雄醫學大學化學系的初衷是「製藥利潤豐厚」，因當時教育學程也很熱門，雙主修後，陰錯陽差先到彰化女中實習一年。

陳彥吉回憶，在彰女教書時很幸福，分發男實習教師只有兩位，他每天都會收到女同學的禮物、蛋糕，當時女中校長鼓勵他，繼續攻讀博士，返校任教，擴充學生的視野，後續選擇在陽明交通大學攻讀應用化學博士學位。

陳彥吉說，攻讀博士後，交大學長姐不少都進入竹科工作，因人脈關係，他也被拉進去，記得當年竹科該知名半導體大廠，給新鮮人的薪水即有百萬，加上每年股票的分紅，待遇不錯，但他待了3年即離職。

「計畫趕不上變化」陳彥吉說，因老婆懷孕打算搬回台中養小孩，請辭竹科的工作後，在朋友介紹下，一起合夥代理模型程式教育，販售課程，不過每年代理金300多萬元，經營5年損失千萬，僅能止血打住。

陳彥吉說，幸好當時一對兒女正值國中、小時期，有美語安親班的需求，他與其他家長分攤教師薪資、教室租金後，認為「有市場」，開啟美語安親班的事業迄今，回顧此段人生經歷，想向正在選擇科系、職業的學子分享，「念書有興趣，職業多嘗試」，不要害怕失敗，總會找到出路。