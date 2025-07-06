線上遊戲消費糾紛申訴 彰化連3年最多

彰化線上遊戲玩家與日俱增，縣府統計，連續三年線上遊戲都是消費申訴第一名，占整體近10%，主要類型包括帳號問題、虛擬道具消失、金流與退款等，顯示遊戲內加值與交易機制易引發爭議，消保官表示部分個案最終還須訴訟。

彰化縣府統計2022到2024年線上遊戲消費爭議申訴件數分別為151件、145件及141件，都是當年度消費爭議類型中的第一名。

彰化縣消保官表示，接獲申訴後，通常會發函要求遊戲業者15日內妥善協調，部分案件能透過溝通解決，但也有僵持不下而進入調解，甚至進訴訟程序。以帳號爭議最常見，常見情形包括：玩家帳號遭封鎖，但否認違規行為；或主張帳號被盜導致不當操作，向官方求助卻無果。也有業者以「異常操作」或「使用多帳號」為由限制登入，卻未明示規範，引起消費者不滿。

另有玩家不滿加值效果與宣稱不符，如花錢強化角色戰力卻未見成效，或參加遊戲內「百抽必中」抽獎活動，達門檻仍未中獎。亦有玩家花高價購得10萬元寵物，放進倉庫，因伺服器異常導致道具消失，無法獲補償。有家長指控子女誤用其信用卡大量購買遊戲點數，申請退款受阻。

針對遊戲內各類型消費爭議，消保官提醒玩家，應選擇合法、具信譽的遊戲平台，並透過第三方金流付款，避免交易糾紛。進行消費前應詳閱定型化契約，保留交易紀錄、客服對話、付款憑證等證據，以備申訴維權之用。