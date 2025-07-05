玩哪齣？彰化慶安水樂園因雨取消 煙火急宣布照放民眾傻眼

丹娜絲颱風來襲，中部雨勢在傍晚出現，彰化縣府原訂今天晚上舉辦「彰濱~海FUN一夏 慶安水樂園」開幕活動與明天的活動也取消，將擇日再舉辦；不過主辦單位又在原訂放煙火時間前緊急貼文「活動取消，但煙火會放掉」，讓民眾措手不及。

彰縣府指出，縣府活動「小鎮光影藝術節」及「王功海洋燈祭」今晚間起預防性熄燈，至颱風遠離檢修後另行公告恢復展出。

縣府表示，因丹娜絲颱風來襲，為確保民眾安全，避免造成安全疑慮，7月5、6日於彰化縣自然生態教育中心及慶安水道辦理「彰濱~海 FUN 一夏 慶安水樂園」活動，取消舉辦，造成不便，敬請見諒。

慶安水樂園活動原今晚舉辦夏日音樂派對，有樂團表演和煙火秀，不少關注民眾以為晚間雨勢大也會取消，沒想到活動臉書在表定煙火前幾分鐘貼文宣布照常放，網友留言「7:39才發文7:40放煙火真的讓人翻白眼」，也有人留「已經放完了嗎？好吧，跟小孩在路上了」。