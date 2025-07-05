影／彰化苗木之鄉社區趣味競賽 鄉公所釋出明年獎金最高利多

彰化縣永靖鄉有24村，村村有社區，鄉公所今舉辦全鄉社區趣味競賽暨成果展，競賽最高獎金7千元，鄉長魏碩衛釋出利多訊息，將爭取鄉代會通過更高額獎金鼓勵鄉民踴躍報名參賽來健身。

永靖鄉公所今天在國立永靖高工學生活動中心舉辦第二屆社區趣味競賽。去年結合趣味競賽和才藝表演，因參賽和表演的社區民眾多為中高齡，活動從早到下午考驗體力，今年兩種比賽分道揚鑣，趣味競賽與社區成果展合辦一上午，競賽獎金從普獎2千元到最高7千元。

去年趣味競賽項目「滾入您心甜」、「機智呼拉圈」，今年改為「一分耕耘一分收獲」、「灌籃高手」，都是考驗社區選手的體能、反應和團隊合作默契，社區逾550 名選手為同隊隊員加油聲此起彼落，鄉公所找來「卡娜赫拉」衝人氣，學生活動中心熱鬧滾滾。

魏碩衛說，希望透過趣味競賽凝聚社區居民的感情，強化對社區的參與和歸屬感，今年第一名到第六名社區隊伍依序是永興、福興、崙子、五福、竹子、獨鰲，獎金第一名7千元，依次遞減500元，鄉公所將爭取提高明年獎金，鼓勵鄉民多運動健身。

永靖鄉與花鄉田尾相鄰，永靖被稱作苗木之鄉，園藝景觀產業和農業都很發達，鄉公所舉辦大型社區活動，今年在趣味競賽會場設社區照顧關懷據點成果展示區，展示手作編織包、吸管花卉、水彩畫等作品，希望鄉民經營農業之餘也能多參與社區事務。