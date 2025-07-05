去年彰化大城鄉颱風釀淹水 王惠美親自向卓榮泰爭取清疏經費

丹娜絲颱風生成，行政院長卓榮泰金到彰化芬園視察貓羅溪視察，彰化縣長王惠美把握機會向卓院長爭取三大地方重大建設，其中去年凱米颱風造成大城鄉及三豐等村淹水，縣府提報「大城鄉魚寮溪至下海墘排水間外海清疏計畫」，希望中央相關部會可以全額補助清疏費用。

彰化縣長王惠美表示，去年凱米颱風造成的積水災害，感謝最近中央核准的水利相關建設21億元，縣府除了積極找出造成積水原因外，現正加緊腳步完成工程發包，隨著颱風季來臨，除了完備相關防颱措施外，後續周遭環境的整治維護也能一併做好長遠規劃。

彰化縣長王惠美把握機會準備相關文件親自交給卓榮泰，爭取三大地方重大建設，包括「彰化縣三民農地重劃計畫」，爭取同意補助75%農水路工程經費2億2,698萬元；「大城鄉魚寮溪至下海墘排水間外海清疏計畫」，經費約1.1億元；彰化漁港「南北護岸建設工程專案計畫」，向農業部漁業署爭取1.5075億元、經濟部能源署爭取1.5075億元，合計3.015億元，三案總計6.3848億元。

縣府指出，去年凱米颱風造成大城鄉及三豐等村淹水，原因為海外漂砂淤積造成內陸排水系統失效。為解決淹水問題，縣府提報「大城鄉魚寮溪至下海墘排水間外海清疏計畫」，預計清疏範圍自北端魚寮溪至南端下海墘排水珠海口，長度約1,800公尺，經費約1.1億元。