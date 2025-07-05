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去年彰化大城鄉颱風釀淹水 王惠美親自向卓榮泰爭取清疏經費

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
行政院長卓榮泰（左）金到彰化芬園鄉視察，彰化縣長王惠美（右）今天也把握機會向卓院長爭取三大地方重大建設。記者林敬家／攝影
行政院長卓榮泰（左）金到彰化芬園鄉視察，彰化縣長王惠美（右）今天也把握機會向卓院長爭取三大地方重大建設。記者林敬家／攝影

丹娜絲颱風生成，行政院長卓榮泰金到彰化芬園視察貓羅溪視察，彰化縣長王惠美把握機會向卓院長爭取三大地方重大建設，其中去年凱米颱風造成大城鄉及三豐等村淹水，縣府提報「大城鄉魚寮溪至下海墘排水間外海清疏計畫」，希望中央相關部會可以全額補助清疏費用。

彰化縣長王惠美表示，去年凱米颱風造成的積水災害，感謝最近中央核准的水利相關建設21億元，縣府除了積極找出造成積水原因外，現正加緊腳步完成工程發包，隨著颱風季來臨，除了完備相關防颱措施外，後續周遭環境的整治維護也能一併做好長遠規劃。

彰化縣長王惠美把握機會準備相關文件親自交給卓榮泰，爭取三大地方重大建設，包括「彰化縣三民農地重劃計畫」，爭取同意補助75%農水路工程經費2億2,698萬元；「大城鄉魚寮溪至下海墘排水間外海清疏計畫」，經費約1.1億元；彰化漁港「南北護岸建設工程專案計畫」，向農業部漁業署爭取1.5075億元、經濟部能源署爭取1.5075億元，合計3.015億元，三案總計6.3848億元。

縣府指出，去年凱米颱風造成大城鄉及三豐等村淹水，原因為海外漂砂淤積造成內陸排水系統失效。為解決淹水問題，縣府提報「大城鄉魚寮溪至下海墘排水間外海清疏計畫」，預計清疏範圍自北端魚寮溪至南端下海墘排水珠海口，長度約1,800公尺，經費約1.1億元。

今年6月4日已將計畫書送至行政院中部聯合服務中心，請中心協助相關部會補助；因縣府資金並不充裕，希望中央相關部會可以全額補助清疏費用，解決地方淹水之苦。

行政院長卓榮泰今天下午到彰化芬園視察貓羅溪溪頭堤防河道整理改善工程。記者林敬家／攝影
行政院長卓榮泰今天下午到彰化芬園視察貓羅溪溪頭堤防河道整理改善工程。記者林敬家／攝影

丹娜絲颱風 凱米颱風 卓榮泰 淹水 王惠美

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