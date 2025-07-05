丹娜絲颱風來襲 卓榮泰視察貓羅溪堤防工程叮嚀防災

丹娜絲颱風已發布海上颱風警報，行政院長卓榮泰今天下午到彰化芬園視察貓羅溪溪頭堤防河道整理改善工程，他指出，可能今天午夜或明天清晨就會發布陸上警報，預估路線會從中部過來，去年三個颱風造成嚴重災損，雖有很多補救，但都是事後人為，提醒事先做好準備更安全。

經濟部水利署長林元鵬說，貓羅溪溪頭堤防過去水流衝刷造成左邊護岸損壞，改善工程規劃將河道往右走，並讓右邊土砂放到左岸河道，可有護灘效果，一般重做護岸工程，一公里就要3億元經費，現在這個方式改善只要5千萬。

水利署後續還有貓羅溪上下游包括彰化縣庄堤防、南投振興堤防與包尾堤防共待改善約1.6公里 ，預計經費14.5億元，將分年分期加速辦理。

彰化縣長王惠美說，貓羅溪溪頭堤防雖過去有建設但因強降雨、河道變遷等，導致堤岸損壞，除了此處工程，彰化縣庄堤防1.1公里完全沒堤岸，需要7.2億經費改善，拜託院長協助讓工程更完善。

卓榮泰表示，貓羅溪堤岸過去有許多整建，溪頭堤防河道工程希望今年發包，雖然只有5千萬，時間要抓緊，未來後段工程納入後段系統處理，也一定要和地方溝通，做到大家所希望，包括長度、安全方式、施工方法和周遭融合。

丹娜絲颱風來勢洶洶，卓榮泰說，一早就擔心颱風備災準備工作，今天到場看水利工程準備狀況，抽水站、抽水馬達的運作是否能夠如常，現在中央災害應變中心已二級開設，地方若有任何需要調度支援，請向中央反映需求。