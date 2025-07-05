彰化兒童藝術節開幕式「AI教父」助陣 妙問妙答家長會心一笑

彰化兒童藝術節邁入第九年，今在員林演藝廳歡樂開幕，光興閣掌中戲團出動AI教父「黃仁勳」助陣，縣長王惠美問「要不要來彰化投資？」操偶師妙答「今天先來學講台語」，為藝術節首日活動注入笑聲和帶來掌聲。

彰化兒童藝術節年年主題不同，今年融合AI科技，給親子耳目一新的五感體驗。今開幕活動「I FUN起步走」，小丑馬戲雜耍、掌中戲、親子AR特展、消防局翻轉夏令營闖關同步展開，消防局第二大隊策畫穿救生衣、心肺復甦術、防震、噴水瞄子等體驗很受親子喜愛，特別是噴水，小朋友看到水柱噴數公尺遠都忍不住笑開懷。

縣長王惠美介紹今年彰化兒童藝術節首日亮點，分別是戶外紅鼻子馬戲團雜耍表演、表演廳內光興閣掌中戲、親子馬戲闖關和消防局翻轉夏令營闖關，只要闖過5關就能獲得精美小禮物，展覽室「機器人飛行提案」特展。結合冒險故事與AR技術，使用手機或平板即可來一場科技與藝術交織的奇幻之旅，值得一提的是機器人飛行提案已受邀到大阪做相關表演。

光興閣掌中戲請來神秘佳賓「名滿天下的AI教父黃仁勳」，王惠美立刻發問，「請問你要不要來彰化投資？」操偶師回答，「彰化是好地方，很值得來投資，不過今天最重要的是來學講台語。」家長都莞爾一笑，小朋友看到大型戲偶都很興奮，跟著王惠美、「黃仁勳」進入表演廳。光興閣表示，去年12月去函黃仁勳，說明將雕刻他的布袋戲偶推廣藝術文化。