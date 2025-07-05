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年輕爸媽想生卻怕沒人顧 南投議員：公托、公保母一起上

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣托育資源不足，議員建議縣府加強布點，讓年輕夫妻敢生養。圖／南投縣政府提供
南投縣托育資源不足，議員建議縣府加強布點，讓年輕夫妻敢生養。圖／南投縣政府提供

南投縣0至2歲嬰幼兒約5000人，卻僅有8處托嬰中心、240個名額，以南投市為例，仍有超過百戶家庭等候名額釋出，名間鄉甚至尚未設置托嬰中心，議員呼籲加速設點、強化支持，讓年輕人「敢生、能養」。

南投縣議員林儒暘指出，現代家庭多為雙薪，年輕夫婦最大的擔憂就是「孩子生了沒人帶」，即便有心想生，也會因為照顧壓力卻步。他說，「不能讓年輕人感到孤單無援，育兒資源的佈建是政府義不容辭的責任。」

林儒暘強調，目前南投托嬰名額與實際需求落差極大，尤其在南投、名間、草屯、竹山、埔里等人口密集地區，更須加速佈建。他呼籲縣府在未來每年度的預算中，加大對公辦民營托嬰中心的投資，也希望能優先使用閒置校舍、活動中心等公有資源，快速設點，降低建置成本。

對於資訊取得問題，他也建議強化跨部門合作，「像孩子報戶口時，就應同步提供完整托育資訊，從好孕卡、保母媒合、到公托申請流程，一條龍式服務，讓年輕家庭不再無所適從。」

縣府表示，已陸續布建以社區為基礎的平價公辦民營托嬰中心，草屯鎮土城托嬰中心就是成功案例之一，設於土城國小內，由南投縣家庭共好協會承辦，服務2個月至2歲嬰幼兒，提供專業照護與完善設施，協助家長分擔育兒負擔。

目前草屯新庄國小規劃第二所公辦民營托嬰中心，草屯青年宅完工後也將設置托嬰設施，縣府同時持續培訓保母人力，擴大服務量能。

社會及勞動局說，為鼓勵企業參與托育服務，政府補助哺集乳室設置最高2萬元、托兒設施新建最高補助500萬元，改善既有設施每年最高50萬元；若企業提供員工托育津貼，每年也可申請最高60萬元補助。

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