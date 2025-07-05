彰化線上遊戲糾紛居冠 玩家10萬買寵物消失、付費稱小孩誤按

線上遊戲玩家與日俱增，彰化縣府統計，每年受理近2千件消費爭議申訴，連續三年都以線上遊戲消費糾紛居冠，其中以帳號遭到停權、封鎖糾紛最多，也有遊戲內寶物、寵物等無故消失，以及對遊戲付費加值功能效果不滿意，進而申訴。

彰化縣府統計2022到2024年線上遊戲消費爭議申訴件數分別為151件、145件及141件，都是當年度消費爭議類型中的第一名；彰化縣府消保官說，通常收到民眾申訴後發公文給遊戲公司，請業者在15天內協商妥適處理，有的經溝通說明可以解決，但也有雙方僵持最後走上調解或訴訟。

線上遊戲消費糾紛以帳號被停權、封鎖最多，消保官說，有的玩家被封鎖帳號理由是使用外掛程式，但玩家否認甚至主張是帳號被盜，向官方反應無效；也有玩家使用過多帳號，業者將其帳號託管，但玩家認為遊戲公司並未說明清楚規範等。

也有玩家對於花錢加值的功能效果不滿意，像是玩家在手機遊戲中付費以提升角色戰鬥力100%，但實際效果卻有誤；玩家參加抽獎活動，規則說明抽獎機率保底機制為100抽必中大獎，但玩家抽獎次數已到達門檻100次，卻未中大獎。

此外，有玩家曾向其他玩家交易一隻市價約10萬元的寵物 ，但放進倉庫後，被伺服器斷線，重新登入後物品已消失，也有玩家主張使用遊戲內付費功能是小孩誤按，因此申請退款。

消保官建議民眾選擇合法信譽良好的遊戲業者，使用合法、中立或第三方的金流平台付款，遊戲使用前要確實詳閱定型化契約條款，並留下交易與客服紀錄，包括轉帳證明、截圖、郵件等，作為申訴依據。