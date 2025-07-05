地方采風／烏日學田社區改造 重現成功嶺澡堂文化

成功嶺是不少大專兵的共同回憶，鄰近的台中市烏日區學田社區，昔日有成排澡堂，供阿兵哥洗熱水澡，如今這些澡堂早已不復存在，部分原址堆置雜物。學田社區發展協會以「巷弄澡查」行動發動居民重現澡堂文化，並獲得「園冶獎」肯定。

學田社區發展協會理事長陳香貴回憶，早期成功嶺營區抽取知高圳水供阿兵哥洗澡，但冬天水冷，士兵洗冷水澡相當辛苦。當地居民便運用社區內多口古井，拉設水管、搭建澡堂，用灶燒熱水，讓阿兵哥能舒服洗澡。

陳香貴1975年嫁到學田時，成功嶺外圍有成排十多戶澡堂。當年阿兵哥眾多，經常由排長帶隊，拿著鋁製臉盆、裝著盥洗用具，魚貫進入澡堂，場面盛大。但隨著營區條件改善，澡堂逐漸失去功能，至今全數消失。

她說，當初進行社區營造時，便想到重現澡堂文化的構想。計畫名為「巷弄澡查」，經徵得原澡堂房舍屋主同意後，選擇其側邊走廊、壁面與外牆作為場域，在地溪泉建材行也提供資材，邀集居民與志工參與創作。

創作內容包括以磁磚、多媒材拼貼及彩繪重現昔日軍旅生活與洗澡場景，例如阿兵哥光著身體、圍毛巾沖澡的畫面，還有一名淘氣孩童趴在窗台偷窺的趣味情景。現場復古式雙合門重現澡堂入口氛圍，牆面彩繪阿兵哥沖澡場景，還原當年記憶。

此外，現場還設有一座昔日燒水用的大灶，並展示阿兵哥的盥洗用品、泡腳桶等，屋頂更種植爬藤提供遮蔭。轉角處在居民巧思下改造成綠意盎然的植栽牆，整體空間活化成功，展現社區營造成果。