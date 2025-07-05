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彰縣試辦透視垃圾袋 民眾反應兩極

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
彰化縣府環保局鼓勵民眾多使用「可透視垃圾袋」，讓清潔員不必破袋檢查，各鄉鎮陸續宣導。圖／彰化縣府環保局提供
彰化縣府環保局鼓勵民眾多使用「可透視垃圾袋」，讓清潔員不必破袋檢查，各鄉鎮陸續宣導。圖／彰化縣府環保局提供

彰化縣推動「可透視垃圾袋」政策，鼓勵民眾使用透明或色彩鮮明的垃圾袋，以提高清潔隊員工作安全與垃圾分類效率；彰化市將自8月1日起，在公寓大廈及社區路線試辦，但部分民眾擔心，若強制使用透明袋，反而增加塑膠袋用量，成為新汙染。

彰化縣環保局長江培根說，使用可透視垃圾袋可減少破袋檢查，避免清潔隊員接觸瓦斯罐、電池等危險物品，保障安全。過去溪州焚化爐曾發生疑似瓦斯罐爆炸意外，透視袋能有效降低風險。雖然大賣場與超商塑膠袋材質較厚且非透明，但這些袋子可重複購物使用，仍符合資源循環精神。政策目前未強制使用，各鄉鎮積極宣導中。

部分網友稱讚此政策，認為可防止回收物被混入垃圾，也保障清潔隊員安全。有網友分享曾見有人將鹽酸藏於垃圾袋，憂心清潔隊員受傷；但有網友擔憂外食族垃圾袋用不完，若強制使用透明袋，反而增加塑膠袋使用量，不利環保。

福興鄉7月1日率先試辦「可透視垃圾袋」，清潔隊指出透視袋標準不嚴，超商較厚塑膠袋仍能見內部，會照常收取。過去鄉親常用帆布袋、飼料袋裝垃圾，現在建議改裝回收物，這幾天執行下來民眾反彈沒那麼大。

彰化縣去年7月強化垃圾分類與破袋檢查，六個月內成功減少2萬3641公噸垃圾，減幅達18％。

彰化縣環保聯盟研究員林政翰表示，環保局推可透視垃圾袋有助讓垃圾減量再有所突破，民眾若擔心太多非透明塑膠袋無處去，可從源頭減量，避免購買或索取這樣的袋子。

可透視垃圾袋 垃圾分類

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