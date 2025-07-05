台中港為風電填海 漁民爭補償

台中港37、38號@@@離岸風電@@@碼頭明年將完工，為讓風機業者進駐，將填海造陸50公頃，漁民憂禁漁範圍再擴大，市議員認為能源工程應給漁民補償。港務公司強調，特定區不會再擴大，風電場造成漁民損失，會持續與漁民溝通。

台中港1973年建港，經歷3次港區擴建，目前面積為1萬1258公頃；台灣港務公司為配合離岸風電政策，2023年起斥資35億元在台中港內興建37、38號碼頭，做為風機預組基地，提供離岸風電第三階段區塊開發，預計明年完工。

市議員陳廷秀表示，37、38號碼頭興建與未來風電場建置、中火6部天然氣機組陸續啟用，都會影響到港區生態與漁民作業，漁民支持國家重要建設，但基本權益被犧牲卻未獲得補償。

他指出，2003年台中港擴大港區4666公頃時，就沒有知會漁會與漁民，這次設置離岸風電碼頭，也沒有讓漁民充分了解；希望中央聽到漁民心聲，也希望台中港能參照台北、高雄港擴大港區面積，給漁民相對補償。

台中區漁會總幹事趙朝森說，台中港特定區內都屬禁漁範圍，漁民要跑大老遠到特定區外捕魚，50多年來油錢就難以估計；禁漁區面積1.1萬公頃，卻只有5千公頃提供補償，比起台北港與高雄港擴建都有談妥賠償，台中漁民遭到不公對待。

趙朝森表示，高雄港過去填海造陸，都有給高雄4個漁會的漁民補償，台中港現有6家風電業者進駐，土地明顯不足，將再填海造陸增加50公頃土地，卻絕口不提對漁民補償，並不恰當。

台中港務分公司回應，行政院2003年核定台中港區範圍，符合商港法規定，且港區面積不會再擴大，37、38號碼頭明年完工，但風電風場不在台中港特定區內，對漁民造成損失屬於經濟部負責，港務公司會持續透過漁會與漁民協調溝通。