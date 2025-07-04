台中雷雨用倒的！文心路大淹水「機車如陸上行舟」心驚膽戰

台中市今下起大雷雨，雨勢十分猛烈，西屯區文心路三段、河南路口一帶淹水約半機車輪胎高，也淹進部分民宅，很多網友分享影片，並表示「文心路變文心河」、「雨用倒的」，「以為颱風來了」，也有提醒繞道；另外，太平區中山路也傳出水淹至機車輪胎高度，有車輛因此拋錨。

西屯區公所表示，今晚七時許受持續性豪大雨影響，造成西屯區長安路二段局部路面淹水約20公分高，部分民宅淹水，初步研判可能時雨量過大，加上下游河南路接文心路三段排水不及。

西屯區公所說明，大雨下半小時，水位在晚間8時20分消退，民眾已陸續清理，市府由民政局長吳世瑋偕西屯區長鄭錫禧、大鵬里長邱清涼代表市長盧秀燕向店家表達關心之意，後續將邀建設局、水利局等機關勘查研議改善之策。

長安路二段居民表示，今天晚間約7時下半小時大雷雨，水漫過路面到騎樓，甚至漫進住宅內，很多居民連忙把停在騎樓上的機車架高，或移到高處，並設法堵住門口，不讓水進到室內。

饅頭媽在Threads上發文提醒，台中下起大雨以後，文心路「整條都淹起來」，相當危險，一路行駛得心驚膽戰。

脆友分享影片，只見文心路三段、河南路口淹水，還是有轎車、機車通過，濺起大量水花，也有民眾撐傘冒雨涉水通過路口。

也有網友表示，文心路三段、河南路口淹水，河南路、長安路口，雨勢驚人，「簡直像用倒的」，大家務必繞路行駛。也有網友分享天空中不斷閃電、打雷畫面，夜空被照亮，相當恐怖。