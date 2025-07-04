她從山上唱到金曲殿堂！賽德克女兒「姑慕·巴紹」返鄉感動全場

南投縣仁愛鄉賽德克族創作歌手Kumu Basaw（姑慕·巴紹）以族語專輯「Qrasun 格拉孫」勇奪金曲獎「最佳原住民語歌手獎」，縣長許淑華今天親自接見致賀，頒發獎勵金與榮譽彩帶，肯定她以音樂傳唱原民文化、光耀南投。

「姑慕，恭喜你！你真的是我們南投的驕傲！」許縣長為姑慕披上寫著「南投之光 賽德克女兒」的彩帶，一邊親切地說。姑慕笑著回應「謝謝縣長的支持，沒有縣府的幫忙，我很難一個人走到這一步。」

姑慕的父母親，還有縣議員林庭秝、石慶龍，以及前原民會主委瓦歷斯·貝林，也到場為她喝采。姑慕的父親說，女兒從小愛唱歌，這次得獎真是全家人的驕傲。

許淑華說，姑慕一路走來，從幕後到台前經歷許多挑戰，但她用音樂唱出賽德克文化，讓更多人認識原住民族的美麗與堅韌，實在令人敬佩。她還宣布，縣府將頒發10萬元獎勵金，並邀請姑慕參加未來各項活動，要讓大家都能聽到她的歌聲，感受原住民文化的魅力！

姑慕說，「金曲獎讓我有了更多勇氣，我想繼續寫歌，唱出部落故事，也希望南投能有更多年輕人能在音樂上發光發熱。」她坦言，為了參加金曲獎，她在台北找資源的過程中，縣府的協助給了很大幫助。

姑慕用清亮的歌聲唱了一段「Qrasun 格拉孫」，讓所有人都聽見賽德克的靈魂。許淑華忍不住鼓掌說，「你的歌聲，真的是南投最美的禮物！」

縣府表示，年底將舉辦首屆「南投原風歌舞嘉年華」及原民歌唱大賽，期待發掘更多像姑慕一樣的原鄉音樂人才，讓原住民文化在舞台上發光發熱，「唱得出去、走得出去、傳得下去」！