延後復水！台中7區約30萬戶停水 延至明日凌晨2時復水

台水公司今天表示，因苗栗縣鯉魚潭給水廠原水站管線漏水搶修經，因今日山區強降雨，為管線安全避免破管處二次崩塌，採緩慢通水，致台中烏日、南區、東區、北區、北屯、大里及太平等7區部分管線末段或地勢較高區域延長至明天凌晨2時完成復水。

台灣自來水公司第四區管理處因應緊急搶修，位於苗栗縣三義鄉鯉魚潭給水廠原水站口徑2600mm原水管線漏水，因現場地勢陡峭、施工困難，昨天下午2時搶修，原訂停水28小時。

水公司表示，經徹夜奮戰，雖成功克服險峻地形如期完工，並開始陸續送水，惟因今日山區強降雨，為管線安全避免破管處二次崩塌，採緩慢通水，致部分管線末段或地勢較高之區域延長至明天凌晨2時完成復水。

台水公司指出，停水範圍包括烏日區、南區、東區、北區、北屯區、大里區及太平區；影響供水時間共計28小時，停水戶數約28萬1882戶，水壓降低戶數約1萬8022戶，合計影響戶數29萬9904戶。

台水公司將陸續擺設116處臨時取水站，以及調派水車巡迴補水，詳情可上自來水公司網站查詢。

台水公司表示，本次除停水區域及水壓降低區域外，其餘地區不受影響，正常供水；但停水區域於復水後，管線末端、大樓及地勢較高地區，供水將會延後數小時。