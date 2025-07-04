快訊

貧窮夫妻狠下毒手？桌留詭異千元鈔求救 2006年震驚社會「花蓮五子命案」

獨／蕭淑慎揭8年不離婚真相！ 婚前億元身家沒梁軒安的份

高雄翁海中慘遭野狗群攻咬死 子悲憤曝親見「愛狗人士整車載來放生 」

聽新聞
0:00 / 0:00

延後復水！台中7區約30萬戶停水 延至明日凌晨2時復水

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台水公司因苗栗縣鯉魚潭給水廠原水站管線漏水搶修。圖／台水公司提供
台水公司因苗栗縣鯉魚潭給水廠原水站管線漏水搶修。圖／台水公司提供

水公司今天表示，因苗栗縣鯉魚潭給水廠原水站管線漏水搶修經，因今日山區強降雨，為管線安全避免破管處二次崩塌，採緩慢通水，致台中烏日、南區、東區、北區、北屯、大里及太平等7區部分管線末段或地勢較高區域延長至明天凌晨2時完成復水。

台灣自來水公司第四區管理處因應緊急搶修，位於苗栗縣三義鄉鯉魚潭給水廠原水站口徑2600mm原水管線漏水，因現場地勢陡峭、施工困難，昨天下午2時搶修，原訂停水28小時。

水公司表示，經徹夜奮戰，雖成功克服險峻地形如期完工，並開始陸續送水，惟因今日山區強降雨，為管線安全避免破管處二次崩塌，採緩慢通水，致部分管線末段或地勢較高之區域延長至明天凌晨2時完成復水。

台水公司指出，停水範圍包括烏日區、南區、東區、北區、北屯區、大里區及太平區；影響供水時間共計28小時，停水戶數約28萬1882戶，水壓降低戶數約1萬8022戶，合計影響戶數29萬9904戶。

台水公司將陸續擺設116處臨時取水站，以及調派水車巡迴補水，詳情可上自來水公司網站查詢。

台水公司表示，本次除停水區域及水壓降低區域外，其餘地區不受影響，正常供水；但停水區域於復水後，管線末端、大樓及地勢較高地區，供水將會延後數小時。

台水公司表示，台中市烏日區等7區部分區域停水。圖／台水公司提供
台水公司表示，台中市烏日區等7區部分區域停水。圖／台水公司提供

停水 台中市 強降雨 水公司 漏水

延伸閱讀

台中大雅這條路2年破管11次 楊瓊瓔爭取700萬汰舊換新

停水了！台中7區、30萬戶今天下午2時起 停水28小時

搶修管線漏水 台中部分停水28小時影響近30萬戶

桃園「這區」7月8日要停水！長達18小時影響5594戶

相關新聞

延後復水！台中7區約30萬戶停水 延至明日凌晨2時復水

台水公司今天表示，因苗栗縣鯉魚潭給水廠原水站管線漏水搶修經，因今日山區強降雨，為管線安全避免破管處二次崩塌，採緩慢通水，...

彰化市跟進試辦「可透視垃圾袋」 民怨：更多塑膠袋變垃圾

彰化縣府環保局鼓勵民眾多使用「可透視垃圾袋」，讓清潔員不必破袋檢查，各鄉鎮陸續宣導，彰化市是彰化縣首善之區，近日也公告8...

她從山上唱到金曲殿堂！賽德克女兒「姑慕·巴紹」返鄉感動全場

南投縣仁愛鄉賽德克族創作歌手Kumu Basaw（姑慕·巴紹）以族語專輯「Qrasun 格拉孫」勇奪金曲獎「最佳原住民語...

南投偏鄉就醫不易 彰基與南投醫院結盟強化內外科與急救能量

為響應賴清德總統「健康台灣」政策，南投縣政府衛生局促成衛福部南投醫院與彰化基督教醫院深度合作，攜手強化醫療整合與支援，提...

彰化萬年派出所啟用揭牌很有面子 院檢首長都來道賀

彰化縣員林警分局萬年派出所今剪綵啟用，芳鄰彰化地方法院、未來芳鄰彰化地檢署首長都到場致賀；縣長王惠美說，縣政府編列10....

違規廣告張貼諜對諜...有的曝光僅1天 還有房仲公司被罰6萬

彰化市是不動產廣告物違規張貼熱區，電桿、燈桿常見黃色廣告單，但清潔隊人員積極巡視清除，廣告單曝光時間常不超過24小時，打工張貼的「小蜜蜂」怕被罰錢也減少，使得「小黃」廣告數量下降...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。