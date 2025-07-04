快訊

播新聞大罵黃國昌「垃圾到極點」 型男主播遭懲處！公司火速發聲明

為阻升台幣…央行對外資進出將改採「T+1」 今天賣股、明天就匯出資金

不是溺斃身亡！高雄翁海中遭浪犬攻擊「左眼被咬破」 死因曝光

原民歌手姑慕．巴紹奪金曲獎 許淑華讚揚卓越貢獻

中央社／ 南投縣4日電
南投縣長許淑華。報系資料照／記者賴香珊攝影
南投縣長許淑華。報系資料照／記者賴香珊攝影

仁愛鄉歌手姑慕．巴紹奪下今年金曲獎最佳原住民語歌手獎，南投縣長許淑華今天接見，讚揚為原住民族文化有卓越貢獻，未來縣府辦理活動將邀請演唱，盼美好聲音讓更多鄉親聽見。

來自仁愛鄉波瓦倫部落（廬山）賽德克族創作歌手Kumu Basaw姑慕．巴紹以「Qrasun格拉孫」拿下今年、第36屆金曲獎最佳原住民語歌手獎，許淑華下午在縣府會客室接見，肯定為原住民族語言與文化傳承做出卓越貢獻，並頒發新台幣10萬元獎勵金及榮譽彩帶。

許淑華表示，Kumu Basaw獲獎不僅是個人成就，更是南投原住民族音樂能量展現，縣府將持續推動多元文化與原住民族語言傳承政策，支持青年創作與在地文化，為發掘更多原鄉音樂人才，年底也將辦首屆南投原風歌舞嘉年華及歌唱大賽，打造更多展現原民文化舞台。

許淑華說，Kumu Basaw從小認真打拚，是勇於追夢女性，從幕後走到台前，有很多不為人知艱辛，正因為克服各種困難，讓大家看到仁愛鄉傑出女歌手用歌聲唱出賽德克文化，縣府過去就曾邀Kumu Basaw演出，未來活動將再邀演唱，盼透過音樂讓各界更重視原民文化。

Kumu Basaw表示，入圍前找很多資源跟贊助，縣府幫忙非常大，感謝縣長許淑華支持音樂產業；在地下玩音樂的南投年輕人很需要平台，未來希望多做一些音樂人才培訓，她也會繼續寫更多有關部落、家鄉的歌，讓這些歌不僅在台灣傳唱，也希望接軌國際。

南投 原住民 許淑華 金曲獎

延伸閱讀

疑笑中共密謀「撞蕭美琴失敗」惹議 許淑華批：痛失人性

賴清德挨轟「超蠢」後...綠暫緩「三等親條款」黨內點關鍵

許淑華也收「割喉掛頭顱」恐嚇信 許：已火速報警

國慶焰火在南投 名間、草屯設接駁站緩解車潮人潮

相關新聞

延後復水！台中7區約30萬戶停水 延至明日凌晨2時復水

台水公司今天表示，因苗栗縣鯉魚潭給水廠原水站管線漏水搶修經，因今日山區強降雨，為管線安全避免破管處二次崩塌，採緩慢通水，...

彰化市跟進試辦「可透視垃圾袋」 民怨：更多塑膠袋變垃圾

彰化縣府環保局鼓勵民眾多使用「可透視垃圾袋」，讓清潔員不必破袋檢查，各鄉鎮陸續宣導，彰化市是彰化縣首善之區，近日也公告8...

南投偏鄉就醫不易 彰基與南投醫院結盟強化內外科與急救能量

為響應賴清德總統「健康台灣」政策，南投縣政府衛生局促成衛福部南投醫院與彰化基督教醫院深度合作，攜手強化醫療整合與支援，提...

彰化萬年派出所啟用揭牌很有面子 院檢首長都來道賀

彰化縣員林警分局萬年派出所今剪綵啟用，芳鄰彰化地方法院、未來芳鄰彰化地檢署首長都到場致賀；縣長王惠美說，縣政府編列10....

違規廣告張貼諜對諜...有的曝光僅1天 還有房仲公司被罰6萬

彰化市是不動產廣告物違規張貼熱區，電桿、燈桿常見黃色廣告單，但清潔隊人員積極巡視清除，廣告單曝光時間常不超過24小時，打工張貼的「小蜜蜂」怕被罰錢也減少，使得「小黃」廣告數量下降...

從「車比人快」到專屬步道 南投改善學童驚險通學路

為強化學童通學安全，南投縣政府積極盤點改善學校周邊交通動線，對20多所國小推動人行道與接送動線優化工程。教育處長王淑玲表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。