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彰化市跟進試辦「可透視垃圾袋」 民怨：更多塑膠袋變垃圾

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣府環保局鼓勵民眾多使用「可透視垃圾袋」，讓清潔員不必破袋檢查，各鄉鎮陸續宣導。圖／彰化縣府環保局提供
彰化縣府環保局鼓勵民眾多使用「可透視垃圾袋」，讓清潔員不必破袋檢查，各鄉鎮陸續宣導。圖／彰化縣府環保局提供

彰化縣府環保局鼓勵民眾多使用「可透視垃圾袋」，讓清潔員不必破袋檢查，各鄉鎮陸續宣導，彰化市是彰化縣首善之區，近日也公告8月1日起從公寓大廈及社區路線開始試辦，引起網路上兩極化討論，有人大讚可減輕清潔員破袋的辛苦，卻也有人指出已累積一大堆可再利用的超市垃圾袋該如何處理。

彰化縣府環保局長江培根說，可透視垃圾袋可減少破袋檢查，過去在溪州焚化爐就曾發生有瓦斯灌疑似擠壓在爐坑爆炸的意外，透視垃圾袋則可避免袋內有瓦斯罐、電池等危險物品，目前可透視垃圾袋雖沒強制使用，但各公所積極宣導仍值得鼓勵。

彰化市公所日前發文給公寓大廈及社區，公告今年8月1日起推行可透視垃圾袋，彰化市公所清潔隊指出，只要避免使用黑色垃圾袋，常見的紅色、藍色、紅白背心袋等垃圾袋都是好選擇。

網友讚政策，認為可避免民眾不分類，偷渡可回收垃圾；也有網友分享曾看過有人將鹽酸等包進垃圾裡，「不希望受傷的清潔隊員是我們自己的家人。」但也有網友認為，外食族垃圾袋用不完，如果真強制要求使用透明袋，反而有更多的塑膠袋流入垃圾車中，未必環保。

不少民眾認為大賣場、超商收費塑膠袋通常材質較厚也非透明，不能當垃圾袋實在不方便，江培根說，這些袋子可重複購物使用，一樣讓資源循環。

可透視垃圾袋 垃圾車 塑膠袋

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