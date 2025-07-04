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南投偏鄉就醫不易 彰基與南投醫院結盟強化內外科與急救能量

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
彰化基督教醫院與部立南投醫院兩院深入合作，提升南投醫療照護品質。圖／南投醫院提供
彰化基督教醫院與部立南投醫院兩院深入合作，提升南投醫療照護品質。圖／南投醫院提供

為響應賴清德總統「健康台灣」政策，南投縣政府衛生局促成衛福部南投醫院與彰化基督教醫院深度合作，攜手強化醫療整合與支援，提升南投民眾就醫品質。

在衛生局長陳南松牽線下，彰化基督教醫院副院長林慶雄近日率領32名醫療團隊成員，拜訪南投醫院，與洪弘昌院長及其團隊就醫療資源整合、技術支援、人力調度等議題進行深入交流。雙方初步達成共識，將啟動持續性的專業合作，實質強化南投地區的醫療照護量能。

彰基總院長陳穆寬醫師出生於南投縣信義鄉，對偏鄉醫療資源不足深有體會。他強調，此次合作不僅是醫療技術的支援，更是一種責任與回饋。彰基將提供包括內科、外科、急重症及遠距醫療等多面向協助，協助南投醫院提升醫療品質、資訊整合及病患照護系統，讓南投鄉親在地就能享有醫學中心等級的醫療服務。

洪弘昌說，他在民國103年返鄉接任南投醫院院長，醫院正面臨資源不足、設備老舊、人才短缺等困境。他與團隊十年如一日奮力經營，逐步招募專科醫師、引進先進儀器、推動品質管理，如今已成為南投縣醫療能量最大的公立醫療院所。

他表示，這次與彰基攜手，對南投醫院而言是一大助力，也象徵著醫療界團結合作的力量，期待雙方持續深化交流，透過教育訓練、專科協同門診、遠距診療等多元模式合作，實現提升在地醫療、減少病患轉診負擔的目標。

陳南松指出，南投縣幅員廣大、人口老化嚴重，醫療資源分布不均，特別是山區、偏鄉居民就醫不易。縣府樂見醫療院所攜手合作、資源共享，實現「健康台灣」願景，讓每位南投縣民都能就近獲得優質醫療照護。

彰化基督教醫院與部立南投醫院兩院深入合作，提升南投醫療照護品質。圖／南投醫院提供
彰化基督教醫院與部立南投醫院兩院深入合作，提升南投醫療照護品質。圖／南投醫院提供

南投縣 團隊 衛生局

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