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彰化萬年派出所啟用揭牌很有面子 院檢首長都來道賀
彰化縣員林警分局萬年派出所今剪綵啟用，芳鄰彰化地方法院、未來芳鄰彰化地檢署首長都到場致賀；縣長王惠美說，縣政府編列10.3億元整修15處警察辦公廳舍，獲縣議會支持，今年內田尾分駐所、埔鹽綜合行政大樓將先後落成。
萬年派出所位在員林的公園綠地，對面是彰南國民運動中心，西側有彰化地方法院，及預計本月喬遷過來的彰化地檢署，地理位置相當好。今啟用揭牌儀式，王惠美和縣議長謝典林、警察局長陳明君出席之外，彰化地院院長陳毓秀、地方檢察署檢察長謝名冠都以「鄰居」身分歡迎萬年所開張服務民眾。
王惠美表示，萬年派出所建物3層樓，總建坪209坪，規畫進駐警力22名，轄管東和、民生、黎明、溝皂、中央、萬年、大饒、大明等8個里，人口數約2萬3千人，萬年所是員林市第九個派出所，在全縣是第七十三個派出所，縣政府已編列10.3億元，新建萬年所、整建14個警察辦公廳舍，田尾分駐所及與戶政合併的埔鹽分駐所年底都將啟用。
警察局指出，接下來著手規畫設計警察局綜合行政大樓、鹿港警分局福興分駐所、芳苑警分局原斗派出所、員林警分局林厝派出所等則已著手規劃設計，今年規畫整建芳苑警分局芳苑派出所、溪溪警分局溪湖派出所、員林警分局大村分駐所、鹿港警分局洪堀派出所、田中警分局內安派出所、芳苑警分局竹塘分駐所、鹿港警分局馬鳴派出所、田中警分局朝興派出所的老舊辦公廳舍。
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