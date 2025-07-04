違規廣告張貼諜對諜...有的曝光僅1天 還有房仲公司被罰6萬

彰化市是不動產廣告物違規張貼熱區，電桿、燈桿常見黃色廣告單，但清潔隊人員積極巡視清除，廣告單曝光時間常不超過24小時，打工張貼的「小蜜蜂」怕被罰錢也減少，使得「小黃」廣告數量下降，彰化市公所鼓勵撕下違規廣告兌換超商提換券，去年共發出126張百元兌換禮券，今年為止只發出34張。

彰化市公所清潔隊說，彰化市張貼不動產廣告物最多路段為曉陽路、中正路和成功路，每天固定有隊員巡視拆除，觀察到張貼者往往利用周三和周六下午清潔隊休息時間出來貼，但廣告單也時常隔天就被清除，等於曝光時間頂多1、2天。

彰化市公所祭出撕下違規廣告可兌換超商提換券，只要撕下違規張貼的小廣告紙5公斤或紙板、珍珠板、PP板10公斤，即可兌換100元超商提貨券，清潔隊統計去年上半年拆除廣告物共4273公斤，今年上半年廣告物共3518公斤，明顯減少。

彰化市公所清潔隊說，以前紙板廣告等材質較重，現在許多廣告的是小尺寸的紙張，以重量統計兌換，也會影響民眾自主拆除意願。

彰化縣府環保局說，根據廣告單上的電話有時可找到房仲業者，但多數是外籍移工轉賣給房仲的電話號碼，因此找不到電話號碼所有人，會以廢清法罰張貼的行為人；也因張貼廣告違規行為，會行文可電信業者依電信法進行斷話。

中信房屋彰化仁愛店長謝曜駿說，現在監視器普及，張貼者容易被以車追人裁罰，因此願意做「小蜜蜂」到處張貼的人越來越少，張貼者被抓到低則以廢清法罰4500元，就曾有房仲業務員買易付卡作為廣告上的聯絡電話，被查到所屬公司，最後被公司依不動產經濟管理條例罰了6萬元。

謝曜駿表示，雖然網路普及，但也要顧及買家族群特性，仍需紙本式的宣傳，他選擇做廣告單派報等傳統方式，但費用相對較高。