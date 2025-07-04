南投議員陳玉鈴罷免案7/13投票 檢方維護公正舉行

彰化市是不動產廣告物違規張貼熱區，電桿、燈桿常見黃色廣告單，但清潔隊人員積極巡視清除，廣告單曝光時間常不超過24小時，打工張貼的「小蜜蜂」怕被罰錢也減少，使得「小黃」廣告數量下降...

2025-07-04 13:26