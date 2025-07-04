台鐵員林站土地都更第3度招商 地上權改為30年

彰化縣員林市因黃金帝國大樓拆除、準備推動公辦都更而再度受到關注，但一旁緊鄰火車站、由台鐵主導的「員林火車站周邊土地都市更新案」招商卻連二次流標，遲遲未能啟動。台鐵近日重新公告招商案，這次大幅縮短地上權年限為30年，希望降低業界投資風險與開發成本，吸引投資進駐。

本次招商面積共約2.7公頃，涵蓋車站專用區與站區橋下空間，包括車站西側商業區約1.91公頃與橋下空間約0.79公頃。開發條件放寬，可興建商場、影城、辦公大樓與商旅，樓地板面積總計達1.2萬坪，台鐵鼓勵業者可採2至3層樓平面式開發，適合規劃為特色餐飲、複合型商業空間。

台鐵公司資產開發處副處長劉睿紘指出，過去兩次招商分別以70年與50＋20年期地上權方式進行，但因條件過於嚴苛、開發成本高，皆無人投標。為因應市場實況，這次招商首度調整為30年設定地上權，盼減輕開發商初期財務壓力，提高招商成功率。

劉睿紘說，員林火車站周邊腹地大、地段精華，「非常適合打造在地特色的商業區，例如特色餐飲賣場或影城，也歡迎星巴克、麥當勞等大型連鎖品牌進駐，未來有望成為市區打卡熱點。」

雖然員林近年因184公頃市地重劃案發展迅速，建商推案熱絡，但火車站周邊仍顯冷清，後站大片空地雜草叢生，前站有大樓動工中，但站前商場仍以夾娃娃機營業為主，無大型商場或聚客設施。地方曾期望將鐵道倉庫活化為如高雄駁二的文創園區，惟計畫至今無進展。

新一輪招商已自6月30日起公告，至10月27日截止收件。有興趣的業者可至台鐵公司官網或內政部國土管理署都市更新入口網站查閱相關資料。