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彰化幸福餐券 家長：不好買便當 超商：配餐不會不夠用

聯合報／ 記者林敬家余采瀅／連線報導
彰化縣府推出幸福餐券，照顧縣內弱勢學童，不過物價高漲，有民眾認為額度不高不好買。圖／彰化縣府提供
彰化縣府推出幸福餐券，照顧縣內弱勢學童，不過物價高漲，有民眾認為額度不高不好買。圖／彰化縣府提供

彰化縣府暑假針對弱勢家庭學童推出「幸福餐券」，搭配合作超商與超市，面額70元可兌換80元餐點，但超商常見的便當組合多90元以上，家長指「不好買」，縣府表示滾動檢討；台中「安心餐券」面額65元，學生可換74至75元的組合餐。

隨物價上漲，彰化有家長反映，近年超商便當、健康餐價格普遍上看90元以上，幸福餐券額度難以支應一頓有菜有肉的正餐。葉姓家長說，自己去超商買正餐時常等到折扣時段才買，主要是價格愈來愈高，幸福餐券可買80元商品，但學生若想吃一個有菜有肉的便當、義大利麵等幾乎不太可能。

彰化縣議員劉珊伶建議，與其限制使用通路及商品，不如改採現金補貼，讓學生可就近選擇在地價格較低的便當店、小吃攤等，補助效益更高、選擇也更彈性。

彰化縣教育處表示，目前餐券額度與六都65至70元標準相符，與南投、雲林、嘉義縣一致，將持續依市場機制、學生需求與合作業者回饋方案進行滾動式檢討。縣長王惠美則指出，為提升使用便利性，幸福餐券全面數位化，學生持數位學生證可於五大通路（統一超商、全家、萊爾富、OKmart、台灣楓康）領取指定商品。

不過，超商謝姓店長表示，幸福餐券適用商品皆設有固定條碼，避免學生購買零食、菸酒等非正餐產品，且大多小學生會自行搭配餐食，例如購買御飯糰搭配豆漿，並不會出現「餐券不夠用」的狀況。

彰化縣府強調，今年「幸福餐券」預算達6370萬元，補助標準與六都及中部鄰近縣市相近，且是全台非六都中首個推動「數位化幸福餐券」的縣市，學生持數位學生證即可至超商兌餐。

台中2022年「安心午餐券」面額由50元提升至65元，學生可依合約廠商優惠兌換74至75元的多元組合餐，並規範必須包含主食與健康飲品，例如鮮奶、豆漿或果汁。台中市教育局強調，兌餐地點不限於市內超商，讓學生可彈性選擇、提升便利性，保障弱勢學生在物價高漲下仍能吃得營養、吃得飽。

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