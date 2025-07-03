武陵農場高鐵免費接駁開跑 7-9月額滿10月提前規畫行程

武陵農場配合交通部觀光署「在地有腳」計畫，自即日起至今年12月31日止，推出「烏日高鐵站－武陵農場」免費接駁服務。凡入住武陵農場或武陵富野渡假村之旅客，皆可透過 BearRental熊好租平台預約免費接駁。

副場長常方麒說，這項接駁服務提供高鐵旅客直達武陵，一推出即獲得迴響，目前7至9月車次已全數額滿，提醒民眾欲規劃10月以後行程者，請儘早預約，以免向隅。

武陵農場即日起到年底，規劃的賞景及賞花行程，6～7月：繡球花季＋水蜜桃採摘。高山繡球花自6月初陸續綻放，盛開期約6月底至7中旬，花球直徑可達20–30公分，花色隨土壤酸鹼變化，有粉、藍、紅等。可漫步露營區旁花道拍攝、避暑；水蜜桃也是6～8月成熟，可參加採桃活動，鮮甜多汁 。

10～11月：楓紅銀杏季。楓紅與銀杏：進入深秋，農場樹林染上金黃、紅色，以賞楓亭步道為主要觀賞區。

12月～年底，油菜花自12月底持續開至翌年2月，露營區旁約一公頃花海，配上落羽松絢爛景色；花季尾聲可看到梅花／櫻花初盛開。

暑期間氣候仍涼爽，可安排森林健行，如桃山瀑布步道（4.3 km 約450m升高，終點觀景台可賞瀑） 秋楓尚未進入高峰，但也有早期顏色轉變，搭配山景適合散步。