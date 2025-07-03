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台中大雅這條路2年破管11次 楊瓊瓔爭取700萬汰舊換新
台中市大雅區前村路沿線自來水管老舊，短短800公尺就有11處破管挖補。立委楊瓊瓔爭取自來水公司編列700萬元汰換老舊自來水管線，受益戶數約200戶。
台水第四區管理處簡報，此次汰換的自來水管為直徑100mm延性石墨鑄鐵管，全長800公尺，預定今年10月動工，工期約40個工作天，完工後可有效解決管線滲漏問題，並大幅提升水壓與水量穩定性。
大楓里長蔡界地與三和里長廖顯彬說，前村路一帶破管問題長年未解，居民常因漏水封路而繞道造成交通不便。兩位里長感謝楊瓊瓔及市議員吳呈賢、吳建德長成功爭取經費，擺脫「一直挖補、一直補破」的惡性循環。
楊瓊瓔表示，大雅區人口逐年攀升，但老舊的基礎建設未能與時並進，尤其前村路沿線自來水管線多年未更新，居民忍受水壓不足，常得面對突發漏水、破管甚至停水的不便。
楊瓊瓔指出，此次經費由台水公司全額負擔，改用採耐用性更高的延性石墨鑄鐵管，可有效降低漏水率、穩定供水水壓，讓200戶居民受益。她也力促10月底前完工。
大雅區長林麗蓉及大楓里長蔡界地、三和里長廖顯彬及居民代表出席，針對工程範圍、施工時程、路權申請、交通維持與用戶接管停水等進行討論。
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