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台中捷運藍線延伸太平 200民眾盼「一線通車、一車到底」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中「捷運藍線延伸太平段」說明會今召開，吸引200名太平民眾參與。記者趙容萱／攝影
台中「捷運藍線延伸太平段」說明會今召開，吸引200名太平民眾參與。記者趙容萱／攝影

台中捷運藍線6月26日開工，市議員黃佳恬今召開太平區民眾引領期盼的「捷運藍線延伸太平段」說明會，與會200名太平民眾盼「一車到底、一線通車」。立院副院長江啟臣到場表示，此案進入可行性評估，他會協助爭取，盼此案能早日施工。

黃佳恬今天上午在太平運動場舉辦「捷運藍線延伸太平現勘」說明會，近200名太平民代、民眾在豔陽天聽取捷工局、交通局報告。

黃佳恬說，台中人期盼20年的捷運藍線已開工，太平人期待的藍線延伸太平在前市長胡志強時代已核定，從東區延伸到一江橋4.6公里，太平區已有20萬人口，呼籲市長盧秀燕捷運7線齊發，藍線延伸到太平段要「一線通車、一車到底」。

台中市捷運工程局長蘇瑞文表示，藍線延伸段有4站，目前進入可行性評估，所有系統都是一併延伸過後，土建部分會再進行細部規畫、發包，他強調藍線部分原本就規畫一段一段局部通車，他也期許進度可以趕快趕上。

江啟臣說，台中已是300多萬人的大城市，加上鄰近縣市，是500萬人的大都會，興建捷運有其必要性，而且要越早蓋越好。大里、太平是台中市第三、四大行政區，根據市府規畫，捷運「橘線」行經大里，「藍線延伸」經過太平，「紫線」串連大里與太平，這三條路線都非常重要，應該加快腳步推動。

江啟臣指出，謝謝前議員李麗華的努力、黃佳恬接棒，台中捷運藍線延伸太平爭取10年，也謝謝捷工局、交通局，此案送件8年，也會協助爭取，盼台中捷運藍線延伸太平可以早日施工。

台中「捷運藍線延伸太平段」說明會今召開，吸引200名太平民眾參與。記者趙容萱／攝影
台中「捷運藍線延伸太平段」說明會今召開，吸引200名太平民眾參與。記者趙容萱／攝影
台中「捷運藍線延伸太平段」說明會今召開，吸引200名太平民眾參與。記者趙容萱／攝影
台中「捷運藍線延伸太平段」說明會今召開，吸引200名太平民眾參與。記者趙容萱／攝影
台中「捷運藍線延伸太平段」說明會今召開，吸引200名太平民眾參與。記者趙容萱／攝影
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台中市 台中捷運 江啟臣

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