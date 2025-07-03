南投縣桃米、武登供水脫胎換骨 馬文君：明年水龍頭不再乾涸

南投縣魚池鄉與埔里鎮桃米里與暨南大學地區長期受供水不穩所苦，立委馬文君今天與自來水公司實地會勘，向中央爭取逾1億560萬元經費，推動自來水管線與供水設施改善，預計明年6月底前全面完工。

馬文君和自來水公司第四區管理處長張裕浩等人，今天到魚池鄉武登村銃櫃巷實地勘查。她指出，當地原本使用塑膠管線，因年久失修，管壁老化脆弱，常發生漏水或爆裂情況，尤其逢假日用水量大時，更出現「無水可用」的窘境，嚴重影響民生。

此次「魚池鄉武登村銃櫃巷汰換工程」獲中央核定經費4652萬元，工程近日開工，全面汰換為更耐壓且壽命更長的DIP鑄鐵管，預計明年6月完工，受益戶數約80戶。

埔里鎮桃米社區則因觀光發展與人口流動增加，原有供水系統逐漸不敷使用。馬文君說，桃米地區改善工程分三階段進行，第一階段為管線汰換，經費4750萬元，已於去年10月完工，改善約120戶供水穩定性。

第二階段為解決暨南國際大學與桃米路一帶地勢較高地區供水問題，目前已完成深水井開鑿，並在桃源段設置200噸配水池，經費1078萬元，預定7月進場施工、明年3月完工。第三階段為機電配套工程，將裝設配電盤與監控系統，經費80萬元，預計明年4月動工、6月底完工。

馬文君指出，早年管線設計未能因應地形與人口變化，導致加壓站水源不足，造成部分區域經常停水。如今透過三階段改善工程與管網升級，可望大幅提升供水穩定性與水壓，兼顧當地居民與遊客的基本用水需求。