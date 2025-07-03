台中暑假遊趣 水陸雙樂園森林探險馬術體驗

暑假到來，台中市觀旅局推薦今夏熱門親子旅遊，結合水陸雙樂園、互動式體驗、森林探險以及馬術營隊，打造豐富的暑期行程，有1日快閃的歡樂遊程，還有多日深度探索體驗。

台中市觀光旅遊局今天發布新聞稿，觀旅局長陳美秀表示，台中兼具都市便利與自然風光，有豐富的觀光資源，還有適合全年齡層的親子活動。她推薦麗寶樂園、后里馬場，以及東勢林場各別推出的暑期限定方案。

陳美秀說，白天暢遊刺激好玩的遊樂設施、午後到沁涼舒心的森林健走或乘坐摩天輪俯瞰夜色，還能參與獨特的馬術夏令營，從玩樂延伸至學習，滿足親子家庭對假期多元的期待。

觀旅局指出，麗寶樂園渡假區水陸樂園分別推出全新「Pink一夏」、「精靈降臨」主題活動；7月1日至8月31日，麗寶樂園推出「FUN暑遊你配」3選2加價升等優惠，凡於探索世界或馬拉灣票亭購票，加價新台幣100元可升等成為「水陸雙園」或「雙園擇一加摩天輪」。

后里馬場籌辦2025年「小馬勇者村．夏日冒險體驗營」，自7月至8月期間，每週一至週三開設3日營隊，為7至12歲兒童設計，融合馬術騎乘訓練、馬匹照護技巧、夢幻坐騎彩繪、魔幻演出欣賞、單車騎乘、情緒引導與團隊合作等主題，強調「學中玩、玩中學」，讓孩子在與馬匹互動中培養自律與負責任的態度，建立自信心。

東勢林場則推出「森林健走闖關活動」，活動時間自7月1日至8月31日，在森林會館、森林浴場步道集滿5個章即可完成任務，至遊客中心參加抽獎，可獲得Apple Watch、折疊車、住宿券等豐富好禮。