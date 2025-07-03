快訊

愛妻高雄靈堂設置完成 彭振聲哀戚目送移靈「頻掩面拭淚」

豐原一家五口傳命案 老闆夫妻最後關店打烊畫面曝光

泰國3天換掉2位總理！內閣改組大風吹 他當1天就下台

台中暑假遊趣 水陸雙樂園森林探險馬術體驗

中央社／ 台中3日電

暑假到來，台中市觀旅局推薦今夏熱門親子旅遊，結合水陸雙樂園、互動式體驗、森林探險以及馬術營隊，打造豐富的暑期行程，有1日快閃的歡樂遊程，還有多日深度探索體驗。

台中市觀光旅遊局今天發布新聞稿，觀旅局長陳美秀表示，台中兼具都市便利與自然風光，有豐富的觀光資源，還有適合全年齡層的親子活動。她推薦麗寶樂園后里馬場，以及東勢林場各別推出的暑期限定方案。

陳美秀說，白天暢遊刺激好玩的遊樂設施、午後到沁涼舒心的森林健走或乘坐摩天輪俯瞰夜色，還能參與獨特的馬術夏令營，從玩樂延伸至學習，滿足親子家庭對假期多元的期待。

觀旅局指出，麗寶樂園渡假區水陸樂園分別推出全新「Pink一夏」、「精靈降臨」主題活動；7月1日至8月31日，麗寶樂園推出「FUN暑遊你配」3選2加價升等優惠，凡於探索世界或馬拉灣票亭購票，加價新台幣100元可升等成為「水陸雙園」或「雙園擇一加摩天輪」。

后里馬場籌辦2025年「小馬勇者村．夏日冒險體驗營」，自7月至8月期間，每週一至週三開設3日營隊，為7至12歲兒童設計，融合馬術騎乘訓練、馬匹照護技巧、夢幻坐騎彩繪、魔幻演出欣賞、單車騎乘、情緒引導與團隊合作等主題，強調「學中玩、玩中學」，讓孩子在與馬匹互動中培養自律與負責任的態度，建立自信心。

東勢林場則推出「森林健走闖關活動」，活動時間自7月1日至8月31日，在森林會館、森林浴場步道集滿5個章即可完成任務，至遊客中心參加抽獎，可獲得Apple Watch、折疊車、住宿券等豐富好禮。

后里馬場 親子 麗寶樂園

延伸閱讀

陽明交大攜手台積電 暑假推動「Belight AI 悅讀半導體」校園科普

暑假來臨！竹北市新設坡道、添購救生板 守護新月沙灣水域安全

汐止崇義高中暑假育樂營 新北學生當主播體驗趣

台中大安濱海樂園南園8月解禁 明年建置智慧海灘即時救援

相關新聞

停水了！台中7區、30萬戶今天下午2時起 停水28小時

台水公司今天表示，因苗栗縣鯉魚潭給水廠原水站管線漏水，台水第四區處緊急搶修，台中市烏日區、南區、東區、北區、北屯區、大里...

彰化幸福餐券可兌換超商80元餐點 家長：物價高不好買

暑假期間，彰化縣府推出幸福餐券，照顧縣內弱勢學童，目前餐券70元額度可選擇合作超商與超市的餐點，但隨著物價上漲，超商常見...

中捷藍線延伸太平可行性研究送審中 核定後估8年可通車

台中捷運藍線上月已經動工，藍線延伸太平可行性研究今年已提報交通部，交通部5月回函要求補件，市府6月已完成補件。捷工局長蘇...

夏季高溫 彰化稽查早餐店、餐車1成不符合規定

夏季高溫，食品易滋生細菌和變質，彰化縣衛生局近日稽查連鎖早餐店、早餐餐車、早餐攤販等業者，發現有業者沒戴工作衣帽或冷凍冷...

台中港禁漁區域擴大4666公頃 梧棲漁民不滿漁場被限縮未補償

台中港自1973年建港迄今分三期擴展港區，2003年港區禁漁區域再擴大範圍4666.44公頃，梧棲漁港漁民反映傳統漁場不...

搶修管線漏水 台中部分停水28小時影響近30萬戶

台水公司今天表示，因第四區處緊急搶修鯉魚潭給水廠原水站管線漏水，台中市部分區域預計今天下午2時起、停水及減壓供水28小時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。