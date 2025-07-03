中捷藍線延伸太平可行性研究送審中 核定後估8年可通車

台中捷運藍線上月已經動工，藍線延伸太平可行性研究今年已提報交通部，交通部5月回函要求補件，市府6月已完成補件。捷工局長蘇瑞文表示，藍線延伸太平段經行政院核定後，將陸續啟動後續工程，預估約需8年可完工通車。

國民黨中市議員黃佳恬今邀集立法院副院長江啟臣、台中市交通局長葉昭甫、捷工局長蘇瑞文及太平區多位里長，辦理「捷運藍線延伸太平段」現地勘查，實地了解沿線環境與設站規劃。

議員黃佳恬表示，目前捷運藍線末站在東區LaLaPort附近，希望中央能盡速通過可行性研究，讓捷運藍線可一線通車，加速捷運網絡成型。江啟臣表示，會強力監督交通部的審查進度，全力推動讓捷運藍線延伸太平併入主線施工進度。

捷工局長蘇瑞文表示，捷運藍線延伸太平從藍線終點B20站，向東延伸至太平區，全長約4.66公里，採地下化施工，沿線規劃設置4站，預估經費403億元。

蘇瑞文說，市府去年11月提可行性研究至交通部，交通部已於今年2月11日函復市府修正意見。市府3月12日依據意見內容再次提送，交通部於5月8日回函要求補充促參評估相關資料，市府6月13日完成補件，力求早日通過中央核定。

蘇瑞文強調，依據初步時程推估，此案經行政院核定後，將陸續啟動都市計畫變更、用地取得、基本設計、細部設計及後續工程施工作業，預估全案工期約需8年可完工通車。

捷工局指出，為確保系統整合與施工效益，藍線延伸段機電系統已納入捷運藍線BM01標（機電系統統包工程）後續擴充範疇。該案由新加坡科技電子公司、法商阿爾斯通、中鼎工程及韓商現代樂鐵共同組成聯合團隊承攬，已於6月26日開工。