快訊

愛妻高雄靈堂設置完成 彭振聲哀戚目送移靈「頻掩面拭淚」

豐原一家五口傳命案 老闆夫妻最後關店打烊畫面曝光

泰國3天換掉2位總理！內閣改組大風吹 他當1天就下台

聽新聞
0:00 / 0:00

中捷藍線延伸太平可行性研究送審中 核定後估8年可通車

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
國民黨中市議員黃佳恬今邀集立法院副院長江啟臣、台中市交通局長葉昭甫、捷工局長蘇瑞文及太平區多位里長，辦理「捷運藍線延伸太平段」現地勘查，實地了解沿線環境與設站規劃。圖／台中市府提供
國民黨中市議員黃佳恬今邀集立法院副院長江啟臣、台中市交通局長葉昭甫、捷工局長蘇瑞文及太平區多位里長，辦理「捷運藍線延伸太平段」現地勘查，實地了解沿線環境與設站規劃。圖／台中市府提供

台中捷運藍線上月已經動工，藍線延伸太平可行性研究今年已提報交通部，交通部5月回函要求補件，市府6月已完成補件。捷工局長蘇瑞文表示，藍線延伸太平段經行政院核定後，將陸續啟動後續工程，預估約需8年可完工通車。

國民黨中市議員黃佳恬今邀集立法院副院長江啟臣、台中市交通局長葉昭甫、捷工局長蘇瑞文及太平區多位里長，辦理「捷運藍線延伸太平段」現地勘查，實地了解沿線環境與設站規劃。

議員黃佳恬表示，目前捷運藍線末站在東區LaLaPort附近，希望中央能盡速通過可行性研究，讓捷運藍線可一線通車，加速捷運網絡成型。江啟臣表示，會強力監督交通部的審查進度，全力推動讓捷運藍線延伸太平併入主線施工進度。

捷工局長蘇瑞文表示，捷運藍線延伸太平從藍線終點B20站，向東延伸至太平區，全長約4.66公里，採地下化施工，沿線規劃設置4站，預估經費403億元。

蘇瑞文說，市府去年11月提可行性研究至交通部，交通部已於今年2月11日函復市府修正意見。市府3月12日依據意見內容再次提送，交通部於5月8日回函要求補充促參評估相關資料，市府6月13日完成補件，力求早日通過中央核定。

蘇瑞文強調，依據初步時程推估，此案經行政院核定後，將陸續啟動都市計畫變更、用地取得、基本設計、細部設計及後續工程施工作業，預估全案工期約需8年可完工通車。

捷工局指出，為確保系統整合與施工效益，藍線延伸段機電系統已納入捷運藍線BM01標（機電系統統包工程）後續擴充範疇。該案由新加坡科技電子公司、法商阿爾斯通、中鼎工程及韓商現代樂鐵共同組成聯合團隊承攬，已於6月26日開工。

交通部 台中捷運

延伸閱讀

火力全開！批賴清德搞大罷免 江啟臣籲投不同意：守護民主

影／賴總統第三講掀熱議！盧秀燕回應了 曝7成民意想聽「這議題」

台中二、三、八選區補件達門檻 罷免結果牽動2026市長選情

中八補件3955份達法定門檻160% 罷團：江啟臣是西部傅崐萁

相關新聞

停水了！台中7區、30萬戶今天下午2時起 停水28小時

台水公司今天表示，因苗栗縣鯉魚潭給水廠原水站管線漏水，台水第四區處緊急搶修，台中市烏日區、南區、東區、北區、北屯區、大里...

彰化幸福餐券可兌換超商80元餐點 家長：物價高不好買

暑假期間，彰化縣府推出幸福餐券，照顧縣內弱勢學童，目前餐券70元額度可選擇合作超商與超市的餐點，但隨著物價上漲，超商常見...

中捷藍線延伸太平可行性研究送審中 核定後估8年可通車

台中捷運藍線上月已經動工，藍線延伸太平可行性研究今年已提報交通部，交通部5月回函要求補件，市府6月已完成補件。捷工局長蘇...

夏季高溫 彰化稽查早餐店、餐車1成不符合規定

夏季高溫，食品易滋生細菌和變質，彰化縣衛生局近日稽查連鎖早餐店、早餐餐車、早餐攤販等業者，發現有業者沒戴工作衣帽或冷凍冷...

台中港禁漁區域擴大4666公頃 梧棲漁民不滿漁場被限縮未補償

台中港自1973年建港迄今分三期擴展港區，2003年港區禁漁區域再擴大範圍4666.44公頃，梧棲漁港漁民反映傳統漁場不...

搶修管線漏水 台中部分停水28小時影響近30萬戶

台水公司今天表示，因第四區處緊急搶修鯉魚潭給水廠原水站管線漏水，台中市部分區域預計今天下午2時起、停水及減壓供水28小時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。