停水了！台中7區、30萬戶今天下午2時起 停水28小時

台水公司今天表示，因苗栗縣鯉魚潭給水廠原水站管線漏水，台水第四區處緊急搶修，台中市烏日區、南區、東區、北區、北屯區、大里區及太平區等7區部分區域預計今天下午2時起停水及減壓供水28小時，明晚6時恢復供水，合計30萬戶受影響。

台灣自來水公司今天發布新聞稿表示，第四區管理處因應緊急搶修，位於苗栗縣三義鄉鯉魚潭給水廠原水站口徑2600mm原水管線漏水，因現場地勢陡峭、施工困難，預計今天下午2時起至明晚6時停水。

台水公司指出，停水範圍包括烏日區、南區、東區、北區、北屯區、大里區及太平區；影響供水時間共計28小時，停水戶數約28萬1882戶，水壓降低戶數約1萬8022戶，合計影響戶數29萬9904戶。

台水公司將陸續擺設116處臨時取水站，以及調派水車巡迴補水，詳情可上自來水公司網站查詢。