夏季高溫 彰化稽查早餐店、餐車1成不符合規定

夏季高溫，食品易滋生細菌和變質，彰化縣衛生局近日稽查連鎖早餐店、早餐餐車、早餐攤販等業者，發現有業者沒戴工作衣帽或冷凍冷藏溫度沒有落實紀錄，被要求改善，衛生局指出，今年5、6月共稽查縣內48家早餐業者，約有1成未符合規定。

縣內連鎖早餐店、早餐餐車、早餐攤販等業者，是彰化衛生局例行輔導對象，但近日高溫，考量食材儲存與產品存放安全，加強稽查，衛生局指出，稽查項目包括製作場所環境及人員作業衛生、食品業者登錄、直接供飲食場所標示及逾期食品查核等。

衛生局說，早餐店從業人員須做體檢，穿戴工作衣帽，縮短即食食品存放的時間，且冷凍冷層溫度要記錄，食材也要離地存放，生熟食刀具要分開使用避免汙染等；但5、6月稽查縣內早餐店48家業者，有1成未符合規定，包括餐車業者因炎熱未穿戴工作衣帽、或店家沒有冷藏冷凍紀錄等。

衛生局另抽驗19件店家自製飲品檢驗微生物，都符合規定，衛生局提醒，民眾應選擇信譽良好的早餐業者，以早餐店為優先，餐車以固定式為佳，也要多觀察行業人員的個人衛生，避免吃下問題食物。