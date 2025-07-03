台中港禁漁區域擴大4666公頃 梧棲漁民不滿漁場被限縮未補償

台中港自1973年建港迄今分三期擴展港區，2003年港區禁漁區域再擴大範圍4666.44公頃，梧棲漁港漁民反映傳統漁場不斷地被限縮，大家只能愈跑愈遠才能捕漁，台中市議員陳廷秀指出，漁民真的很辛苦，以前為了配合火力發電廠建置，近來又配合風電碼頭禁漁區的畫設擴大，政府卻未能給予漁民補償。

台中區漁會總幹事趙朝森不滿地指出，「目前台中港特定區已畫定1.1萬公頃的禁漁區，50年來我們漁民光出海的油錢，早已天價難算，你叫我們漁民越跑越遠出海謀生，難道台中的漁民真的比台北和高雄的比不上嗎？」

趙朝森並說，台中港自1973年興建人工港迄今，共分了三期進行港區的擴展，現在臨港路過去根本是以前的沙灘，大型商港興建後，傳統的漁場不斷被限縮，目前更畫定1.1萬公頃的禁漁區，但僅有5000公頃左右給予賠償，相對於台北港與高雄港擴建賠償案都已談妥，台中漁民不滿遭到不同對待。

市議員陳廷秀表示，漁民真的很辛苦，為配合台中港地區離岸風電37、38號碼頭的興建，明年雖可以完工，但還有未來離岸風電風場的建置工程，甚至配合未來台中火力發電廠未來有六部天然氣機組的啟用，包括天然氣接收站供給重件碼頭建置，以及外擴延伸的防波堤，都對漁民造成很大的影響。

陳廷秀說，2003年擴港公告前，甚至未先知會台中區漁會及作業漁民，在漁會逼問下，港區才承認公告只張貼於后里，如今再聽聞又再度擴大要來劃設「台中港區範圍」，此舉更將限縮漁民的作業範圍，因此當著漁民節在場的中央及地方民代前，為漁民發聲爭取關心照顧的漁民權益。