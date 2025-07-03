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彰化幸福餐券可兌換超商80元餐點 家長：物價高不好買

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣府推出幸福餐券，照顧縣內弱勢學童，不過物價高漲，有民眾認為額度不高不好買。圖／彰化縣府提供
彰化縣府推出幸福餐券，照顧縣內弱勢學童，不過物價高漲，有民眾認為額度不高不好買。圖／彰化縣府提供

暑假期間，彰化縣府推出幸福餐券，照顧縣內弱勢學童，目前餐券70元額度可選擇合作超商與超市的餐點，但隨著物價上漲，超商常見的便當組合或健康餐等都得90元以上，有家長指出，超商這兩年產品價格調漲，餐券額度不高對學生來說不是那麼好買。

彰化縣長王惠美說，為方便使用，彰化推動「數位化幸福餐券」，是非六都第一個推動的縣市；學童只要持彰化縣數位學生證至五大超商，包含萊爾富便利商店、OKmart來來超商、全家便利商店、台灣楓康超市及統一超商，就可以領取餐點，學童用70元的價錢，就可以兌換到80元的優惠套餐或便當。

但葉姓家長說，自己去超商買正餐時常等到下折扣時段才買，主要是價格越來越高，目前幸福餐券可買80元商品，學生若想吃一個有菜有肉的便當、義大利麵等幾乎不太可能。

不過謝姓超商店長指出，現在超商餐點價格兩極，他觀察小學生用幸福餐券大都喜歡以搭配方式選購，例如一個買御飯糰搭配豆漿，不太會有買不起的狀況。他也說，幸福餐券可用的產品有固定條碼，避免學生買零食、菸酒等。

彰化縣議員劉珊伶說，超商價格全省一致，若縣府預算無法增加下，建議乾脆提供現金補貼，讓學生可就近選擇價格較平易近人的小吃餐點，不一定要吃超商的食物。

彰化推動「數位化幸福餐券」，讓弱勢學生寒暑假也能正常用餐。圖／彰化縣府提供
彰化推動「數位化幸福餐券」，讓弱勢學生寒暑假也能正常用餐。圖／彰化縣府提供

便當 超商

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