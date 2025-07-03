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台鐵彰化員林火車站都更開發案第三度招標 盼黃金用地不再養蚊子

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
台鐵員林火車站周邊土地都市更新案進行第三次公告招商，希望開發台鐵商用土地，帶動商圈發展。記者林宛諭／攝影
台鐵員林火車站周邊土地都市更新案進行第三次公告招商，希望開發台鐵商用土地，帶動商圈發展。記者林宛諭／攝影

彰化縣員林市隨著黃金帝國大樓開拆將進行公辦都更案，讓火車站周圍商機一片看好，但台鐵員林火車站周邊土地都市更新案卻招商不利，最近第三次公告招商，包括緊鄰火車站的商業用地、站區橋下空間等共2.7公頃，未來可規劃做商場、影城、辦公大樓及商旅，也將開發地上權縮短為30年，以減輕業界開發成本。

員林市184公頃市地重劃完成後十年來帶動地方發展，建商興建大樓推案熱絡，但相較下最精華的市中心員林火車站的招商案卻裹足不前，車站前就有民間新建大樓動工中，但台鐵的「員林火車站周邊土地都市更新事業案」卻招商不利，不僅火車站後方空地仍是雜草叢生，前站也只能擺放夾娃娃機營業，原先員林公所希望爭取把車站旁的鐵路倉庫打造像高雄駁二特區的鐵道園區，至今也無下文。

先前員林火車站周邊都市更新招商開發案第一次招標契約訂70年，有意願投資的廠商認為開發成本高，營運壓力較大而流標；第二次招商改為50年，並得再延長20 年，讓契約更有彈性，但依然流標。

台鐵公司資產開發處副處長劉睿紘表示，經檢討經營條件後台鐵重新招商，已於6月30日起公告招商至今年10月27日截止收件，招商範圍包括員林車站專用區土地及車站西側商業區，商業區範圍北至靜修路、東至與車站專用區分界線，南到員林段593-13地號南側、西以私有地為界，面積約1.91公頃，而車站專用區橋下空間，面積約0.79公頃，總計共約為2.7公頃。

「其實這麼大的商業用地非常適合規劃特色餐飲賣場或影城。」劉睿紘說，也很歡迎像星巴克、麥當勞這種大型連鎖餐飲可來開發成具有在地特色的餐飲據點，一定會成為打卡亮點。

此次劉睿紘說，開發方式採都市更新設定地上權30年，希望能降低投資廠商開發初期的營運成本壓力，業界可朝平面式2、3樓規劃賣場，由於火車站周邊台鐵土地交通便利、投資潛力無窮，可規劃複合式購物商場、百貨、文創商場、影城、辦公大樓及商旅等；高架鐵路橋下空間可作停車場、休閒運動等，總開發樓地板面積約1萬2千坪。有意投資的廠商的可至台鐵公司官網https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip/tip009/tip911/newsList或內政部國土管理署都市更新入口網站參閱招商公告。

台鐵員林火車站周邊土地都市更新案進行第三次公告招商，目前車站後方空地仍雜草叢生，未來招商可做為商場、商旅等。記者林宛諭／攝影
台鐵員林火車站周邊土地都市更新案進行第三次公告招商，目前車站後方空地仍雜草叢生，未來招商可做為商場、商旅等。記者林宛諭／攝影

公辦都更 台鐵 員林 火車站

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