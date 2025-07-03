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上山吹冷氣！合歡山夏季限定「森」呼吸之旅開跑

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
合歡山生態豐富，也是夏日避暑的好所在。圖／林保署南投分署提供
合歡山生態豐富，也是夏日避暑的好所在。圖／林保署南投分署提供

炎炎夏日，平地熱浪滾滾，合歡山國家森林遊樂區則以高海拔、低氣溫成為最受歡迎的避暑勝地。林業及自然保育署表示，合歡山為全台19座森林遊樂區中海拔最高者，夏季涼爽宜人，山林景緻翠綠如畫，是夏季避暑觀察高山生態的好所在。

合歡山地處高海拔，氣溫明顯低於平地，杜鵑花季與梅雨季結束後，山區景觀換上盛夏綠意，尤其在陽光照耀下，合歡群峰與奇萊山展現專屬夏季的壯麗風光。沿途林相以玉山箭竹和台灣冷杉為主，呈現與中低海拔截然不同的生態樣貌，豐富的野生動植物也為旅途增添驚喜。

林業保育署指出，夏季登山可見山芥菜、玉山筷子芥、高山薔薇、黑斑龍膽等高山花卉綻放；運氣好的話，還能遇見台灣噪眉（金翼白眉）、栗背林鴝、台灣朱雀等珍稀鳥類，適合喜愛觀察自然生態的民眾來趟深度旅遊。

南投分署分署長李政賢提醒，合歡山雖然氣候涼爽，但高山地區紫外線強、日夜溫差大，建議遊客攜帶禦寒衣物並做好防曬準備，注意行程規劃與自身健康狀況，以免影響旅遊興致。

同時，由於夏季為颱風季節，也是午後雷陣雨頻繁期，民眾應密切注意氣象及交通資訊。山區步道雨後濕滑，行走需加倍小心。另呼籲遊客力行「無痕山林」原則，垃圾自行帶下山，共同守護合歡山脆弱生態。

更多遊樂區資訊可電洽合歡山國家森林遊樂區（049-2802980）或上台灣山林悠遊網（recreation.forest.gov.tw）查詢。

合歡山生態豐富，也是夏日避暑的好所在。圖／林保署南投分署提供
合歡山生態豐富，也是夏日避暑的好所在。圖／林保署南投分署提供
合歡山生態豐富，也是夏日避暑的好所在。圖／林保署南投分署提供
合歡山生態豐富，也是夏日避暑的好所在。圖／林保署南投分署提供
金翼白眉是合歡山常見的鳥類，登山步道上常可見牠們活潑的身影。圖／林保署南投分署提供
金翼白眉是合歡山常見的鳥類，登山步道上常可見牠們活潑的身影。圖／林保署南投分署提供

合歡山 森林遊樂區 氣溫

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