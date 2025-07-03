快訊

2025三麗鷗人氣榜出爐！大耳狗五連霸遭終結 冠軍讓人想不到

豐原一家五口命案 曾向議員求助透露「我們全家被詐騙了」

45年前被賣到澳洲…「褚麗卿販嬰案」女嬰今赴刑事局採DNA盼找到家人

彰化文化局推好讀節 6大主題探索科學世界

中央社／ 彰化3日電
彰化縣文化局舉辦彰化夏日繽紛好讀節，活動以科學為主軸，規劃「科學探險家」、「玩轉科學派對」、「奇幻電影時光」、「科學探索站」等6大主題，帶領孩子以閱讀探索科學世界，度過充實的暑假。（彰化縣文化局提供）中央社
彰化縣文化局舉辦彰化夏日繽紛好讀節，活動以科學為主軸，規劃「科學探險家」、「玩轉科學派對」、「奇幻電影時光」、「科學探索站」等6大主題，帶領孩子以閱讀探索科學世界，度過充實的暑假。（彰化縣文化局提供）中央社

為鼓勵孩子在暑假善用圖書館資源，彰化縣文化局舉辦「2025彰化夏日繽紛好讀節」，活動以科學為主軸，規劃科學探險家、玩轉科學派對等6大主題，帶領孩子以閱讀探索科學世界。

彰化縣文化局今天發布新聞，「2025彰化夏日繽紛好讀節」即日起至8月31日在彰化縣立圖書館及縣內各鄉鎮圖書館登場，活動以科學為主軸，規劃6大主題及推出19場活動，讓孩子們在圖書館中玩出好奇、學出創意，不只學知識，更能培養觀察力與解決問題能力。

文化局表示，活動6大主題分別為：科學探險家、玩轉科學派對、奇幻電影時光、阿圖的科學挑戰、科學探索站及科學之旅。

其中科學探索站安排「科學Fun手玩特展」，在縣立圖書館1樓展示13組互動科學教具，包含彈珠機、風管與飛行器、永動混沌擺等，讓孩子邊玩邊學、從操作中理解原理，展區也設有科學展版，說明每組教具背後的知識與科學概念，強化學習深度。

活動期間，縣圖也同步推出「科學大補帖」書展，結合閱讀資源，鼓勵孩子透過借書與展覽探索不同科學領域，激發自主學習動機。另有「挑戰阿圖的謎題」與「書海尋蹤」2場解謎活動，邀請大小朋友用閱讀與推理力解開科學謎題，完成任務可獲得限量好禮。

圖書館 科學

延伸閱讀

新北三芝後厝里石滬維護工程啟動 重現海洋文化

彰化大村葡萄攜手茶飲、燒肉店 為農民尋找新出路

測速取締排行出爐！「桿王」在彰化139線 他飆148公里慘噴3.6萬

影／彰化大村NG葡萄將進軍連鎖飲料店及燒肉店 華麗轉身成健康飲品

相關新聞

台鐵彰化員林火車站都更開發案第三度招標 盼黃金用地不再養蚊子

彰化縣員林市隨著黃金帝國大樓開拆將進行公辦都更案，讓火車站周圍商機一片看好，但台鐵員林火車站周邊土地都市更新案卻招商不利...

上山吹冷氣！合歡山夏季限定「森」呼吸之旅開跑

炎炎夏日，平地熱浪滾滾，合歡山國家森林遊樂區則以高海拔、低氣溫成為最受歡迎的避暑勝地。林業及自然保育署表示，合歡山為全台...

桿王在這！台中高鐵科技執法 這路口半年抓5523件

中部車主注意！高鐵台中站區車流量大，高鐵東路、高鐵五路口去年12月啟用科技執法，半年取締5523件，其中逾9成為未依標誌...

彰化愛心滿滿 再獲捐9輛復康巴士

彰化縣府昨獲企業與個人捐贈9輛小型復康巴士，全縣復康巴士數量增至80輛。社會處表示，現況尖峰時間較難預約到，目前分三級，...

廣角鏡／清境農場新萌寵 牧羊Q上工

退輔會清境農場以「綿羊秀」聞名，為迎接暑假，今年夏天打造牧羊犬造型氣球，昨公布網路命名票選結果，由「牧羊Q」雀屏中選；全...

「台中電影放映季」放保護級影片遭議 中市府：未來以普遍級為原則

台中市政府暑假期間辦理「台中電影放映季」活動，規畫巡迴全市各行政區，讓孩子們在社區中就能免費欣賞卡通與動畫。但市議員張家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。