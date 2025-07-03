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桿王在這！台中高鐵科技執法 這路口半年抓5523件

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市烏日區中山路三段、高鐵東路口，近1年來取締4683件。記者趙容萱／翻攝
台中市烏日區中山路三段、高鐵東路口，近1年來取締4683件。記者趙容萱／翻攝

中部車主注意！高鐵台中站區車流量大，高鐵東路、高鐵五路口去年12月啟用科技執法，半年取締5523件，其中逾9成為未依標誌、標線、號誌行駛，居桿王；中山路三段、高鐵東路口，近1年來取締4683件，又以闖紅燈占4成，為最大宗。

高鐵台中站為三鐵共構，每日平均旅運量超過6萬人次，連帶周邊道路車流量大。警方去年7月在中山路三段、高鐵東路口啟用科技執法，去年12月再啟用高鐵東路、高鐵五路口科技執法，取締闖紅燈、不依標誌標線號誌行駛和跨越雙白線等3項違規。

台中市烏日警分局說明，高鐵東路、高鐵五路口最常發生的車禍樣態為同向右轉擦撞，肇因包括違反號誌、變換車道不當等，去年共發生31件交通事故，又因位處台74線中彰快速道路下匝道口，一旦發生交通事故，易連動造成台74線上車流壅塞。

台中市交通大隊統計，高鐵東路與高鐵五路口去年12月啟用科技執法，半年來共取締5523件，不依標誌、標線、號誌行駛就開出5043件，占91.3％；其次則是紅燈右轉365件，占6.6％。

警方也統計，中山路三段、高鐵東路口去年7月啟用科技執法，近1年取締4683件，以闖紅燈2013件最多、占42.98％；多車道轉彎不先駛入外側車道1136件居次，占總取締件數24.25％。

警方表示，高鐵東路、高鐵五路口今年至今發生13件事故，較去年同期減少11件；中山路、高鐵東路口今年至今發生23件事故，較去年同期大減34件，可見科技執法發揮作用。

台中市烏日區高鐵東路、高鐵五路去年12月啟用科技執法，半年來取締5523件。記者趙容萱／翻攝
台中市烏日區高鐵東路、高鐵五路去年12月啟用科技執法，半年來取締5523件。記者趙容萱／翻攝

科技執法 闖紅燈 高鐵

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