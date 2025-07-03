聽新聞
0:00 / 0:00

彰化愛心滿滿 再獲捐9輛復康巴士

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化縣昨獲贈9輛小型復康巴士，全縣達80輛，提高叫車成功率。記者劉明岩／攝影
彰化縣昨獲贈9輛小型復康巴士，全縣達80輛，提高叫車成功率。記者劉明岩／攝影

彰化縣府昨獲企業與個人捐贈9輛小型復康巴士，全縣復康巴士數量增至80輛。社會處表示，現況尖峰時間較難預約到，目前分三級，3到7天前可預約，盡量滿足需求。縣長王惠美說，2028將再增7輛小型巴士，提高叫車成功率。

捐贈儀式昨在彰化縣原住民生活館舉行，獲贈的巴士每輛市值約200萬元，捐贈者包括佳賀精機董事長陳俊志、英發公司董事長陳嘉祥、麗窗公司董事長黃世彬、紡織業者葉永松、詹朝梁與詹朝棟兄弟、彰化六信愛心慈善會、翠德實業董事長顏錫文與金融退休人士江麗珠等人。

縣長王惠美說，縣內復康巴士每年服務人次逾25萬，使用頻率高，車輛耗損快，自2019年起推動汰換計畫，已成功替換76台，總值逾1億4284萬元。

王惠美並感謝善心人士協助改善縣內復康巴士老舊問題，讓更多身心障礙者能安心出門。

捐贈者詹朝棟指出，從小受到父母影響學會「嚴以律己、寬以待人」，相信有愛就能發光發熱，盼透過實際行動回饋社會。

彰化縣目前擁有2輛大型、78輛小型復康巴士，社會處表示，若在尖峰時間較難預約到，依需求程度，分三級預約，分別是A級在7天前、B級5天、C級3天前可預約，盡量滿足需求。

目前復康巴士提供電話、網路與LINE等多元預約方式，操作介面簡易。凡具身障證明及低收入戶資格者，每月可享8趟免費就醫接送服務，假日亦開放使用。社會處提醒，有搭乘需求可洽（04）8830330。

延伸閱讀

彰化縣今再獲贈9輛復康巴士累計全縣80輛 預約方式多元

丹麥焚化廠可滑雪及攀岩 王惠美對彰化焚化廠更多啟發

2025年台灣設計展在彰化 王惠美率團到丹麥取經

王惠美參訪丹麥綠色國度 供彰化縣建構氣候治理借鏡

相關新聞

彰化愛心滿滿 再獲捐9輛復康巴士

彰化縣府昨獲企業與個人捐贈9輛小型復康巴士，全縣復康巴士數量增至80輛。社會處表示，現況尖峰時間較難預約到，目前分三級，...

「台中電影放映季」放保護級影片遭議 中市府：未來以普遍級為原則

台中市政府暑假期間辦理「台中電影放映季」活動，規畫巡迴全市各行政區，讓孩子們在社區中就能免費欣賞卡通與動畫。但市議員張家...

強震來了怎麼辦？ 南投打造26座防災公園應變演練

南投縣政府推動全縣26座防災公園建置，今天在名間鄉親子生態園區舉辦地震應變避難收容演練，透過實地演練驗證災害應變能力，縣...

台中南屯路樹被斷頭剷除為哪樁？ 市府：除的是有害樹種

台中市環保人士、醫師張豐年質疑，台74快速道經過南屯附近兩旁的樹木慘遭濫剪。市府養護工程處今天表示，新鎮和路黑板樹是因長...

台中城鎮韌性演習15日登場 盧秀燕開預備會議：演習視同作戰

台中市政府配合國軍7月9日至18日進行的「漢光41號演習」，將於7月15日舉辦「城鎮韌性演習」，同步防空避難與民防演練。...

影／彰化大村NG葡萄將進軍連鎖飲料店及燒肉店 華麗轉身成健康飲品

彰化縣大村鄉最近正值夏季葡萄產季，但受氣候影響，不少葡萄著色度不佳、果實大小不一成為NG品，彰化縣政府與大村鄉公所媒合企...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。