彰化愛心滿滿 再獲捐9輛復康巴士

彰化縣府昨獲企業與個人捐贈9輛小型復康巴士，全縣復康巴士數量增至80輛。社會處表示，現況尖峰時間較難預約到，目前分三級，3到7天前可預約，盡量滿足需求。縣長王惠美說，2028將再增7輛小型巴士，提高叫車成功率。

捐贈儀式昨在彰化縣原住民生活館舉行，獲贈的巴士每輛市值約200萬元，捐贈者包括佳賀精機董事長陳俊志、英發公司董事長陳嘉祥、麗窗公司董事長黃世彬、紡織業者葉永松、詹朝梁與詹朝棟兄弟、彰化六信愛心慈善會、翠德實業董事長顏錫文與金融退休人士江麗珠等人。

縣長王惠美說，縣內復康巴士每年服務人次逾25萬，使用頻率高，車輛耗損快，自2019年起推動汰換計畫，已成功替換76台，總值逾1億4284萬元。

王惠美並感謝善心人士協助改善縣內復康巴士老舊問題，讓更多身心障礙者能安心出門。

捐贈者詹朝棟指出，從小受到父母影響學會「嚴以律己、寬以待人」，相信有愛就能發光發熱，盼透過實際行動回饋社會。

彰化縣目前擁有2輛大型、78輛小型復康巴士，社會處表示，若在尖峰時間較難預約到，依需求程度，分三級預約，分別是A級在7天前、B級5天、C級3天前可預約，盡量滿足需求。

目前復康巴士提供電話、網路與LINE等多元預約方式，操作介面簡易。凡具身障證明及低收入戶資格者，每月可享8趟免費就醫接送服務，假日亦開放使用。社會處提醒，有搭乘需求可洽（04）8830330。