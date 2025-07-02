快訊

富邦悍將賽績墊底…票房卻三連漲！富邦育樂總經理曝秘訣是「這4字」

桃園中油三接驚傳意外「疑設備進水」 34歲水下作業員溺斃

北京從中作梗？傳鴻海大批陸籍員工返陸 恐打擊印度iPhone廠

阿里山林鐵行動學校 駛進科博館探索鐵道文化

中央社／ 台中2日電

阿里山林鐵行動學校」帶著百年故事，開啟跨越地理、連結山林與鐵道文化的文資教育巡展，即起在國立自然科學博物館展出，可一窺阿里山林鐵歷史人文、自然景觀的時空軌跡。

「阿里山林鐵行動學校」首展今天在國立自然科學博物館正式開幕，展期至9月28日，特展以「時光隧道中的移動風景」為主題，邀請觀眾一同走進阿里山林鐵的時空軌跡，從歷史、人文到自然景觀，探索一條橫跨地理與記憶的鐵道旅程。

展覽設有兩大主題，「林鐵探索展坊」從觀光視角切入，介紹林鐵的沿線站點、登山軌跡及鐵道知識；「翻山越嶺」則以人文藝術視角，在大隧道裝置中，觀看林鐵車輛的演變，在小隧道中感受阿里山豐富的自然生態。現場設有「共創互動區」，每日限量提供專屬設計的隧道印章明信片，觀眾可自由蓋章收藏。

科博館長黃文山表示，阿里山林業鐵路是台灣林業發展的重要見證，也是珍貴的文化資產。科博館長期關注台灣自然與人文環境的發展脈絡，與林鐵處「行動學校」計畫的理念高度契合。

他說，此次攜手推出以林業鐵道為主題的特展，不僅豐富科博館展示面向，也深化文化資產與自然科學在教育推廣上的連結，期望透過展覽，讓更多觀眾了解阿里山林鐵所承載的歷史價值與文化深度，進一步激發對本土環境與文化的認同與關懷。

林鐵及文資處處長王昭堡說，阿里山林業鐵路擁有多元的內涵、豐富的歷史文化，阿里山林鐵文資教育過去從沿著鐵道沿線的學校出發，透過教育推廣讓師生在課堂上找回逐漸被遺忘的記憶。現在更從山林走向城市，透過行動學校的移動展覽，讓更多人看見阿里山。

國立自然科學博物館 鐵道 阿里山

延伸閱讀

深耕阿里山26年！蔡衛勇改善「五彎仔」地滑獲傑出主管獎

科博館「必可飛劇場」啟動 跟著蠟筆小新探索太空

戴3D眼鏡看立體劇走入歷史 科博館「必可飛劇場」啟用

阿里山一日遊｜茶園秘境、絕景步道、部落料理一次體驗夏日清涼

相關新聞

「台中電影放映季」放保護級影片遭議 中市府：未來以普遍級為原則

台中市政府暑假期間辦理「台中電影放映季」活動，規畫巡迴全市各行政區，讓孩子們在社區中就能免費欣賞卡通與動畫。但市議員張家...

強震來了怎麼辦？ 南投打造26座防災公園應變演練

南投縣政府推動全縣26座防災公園建置，今天在名間鄉親子生態園區舉辦地震應變避難收容演練，透過實地演練驗證災害應變能力，縣...

台中南屯路樹被斷頭剷除為哪樁？ 市府：除的是有害樹種

台中市環保人士、醫師張豐年質疑，台74快速道經過南屯附近兩旁的樹木慘遭濫剪。市府養護工程處今天表示，新鎮和路黑板樹是因長...

台中城鎮韌性演習15日登場 盧秀燕開預備會議：演習視同作戰

台中市政府配合國軍7月9日至18日進行的「漢光41號演習」，將於7月15日舉辦「城鎮韌性演習」，同步防空避難與民防演練。...

影／彰化大村NG葡萄將進軍連鎖飲料店及燒肉店 華麗轉身成健康飲品

彰化縣大村鄉最近正值夏季葡萄產季，但受氣候影響，不少葡萄著色度不佳、果實大小不一成為NG品，彰化縣政府與大村鄉公所媒合企...

清境農場牧羊犬大型氣球命名牧羊Q 亮相上班迎客

清境農場辦理牧羊犬氣球票選命名，名稱包含「勞斯萊斯」、「黑仔」、「牧羊Q」、「希望Hope」，今天揭曉由「牧羊Q」勝出亮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。