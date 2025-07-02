阿里山林鐵行動學校 駛進科博館探索鐵道文化

「阿里山林鐵行動學校」帶著百年故事，開啟跨越地理、連結山林與鐵道文化的文資教育巡展，即起在國立自然科學博物館展出，可一窺阿里山林鐵歷史人文、自然景觀的時空軌跡。

「阿里山林鐵行動學校」首展今天在國立自然科學博物館正式開幕，展期至9月28日，特展以「時光隧道中的移動風景」為主題，邀請觀眾一同走進阿里山林鐵的時空軌跡，從歷史、人文到自然景觀，探索一條橫跨地理與記憶的鐵道旅程。

展覽設有兩大主題，「林鐵探索展坊」從觀光視角切入，介紹林鐵的沿線站點、登山軌跡及鐵道知識；「翻山越嶺」則以人文藝術視角，在大隧道裝置中，觀看林鐵車輛的演變，在小隧道中感受阿里山豐富的自然生態。現場設有「共創互動區」，每日限量提供專屬設計的隧道印章明信片，觀眾可自由蓋章收藏。

科博館長黃文山表示，阿里山林業鐵路是台灣林業發展的重要見證，也是珍貴的文化資產。科博館長期關注台灣自然與人文環境的發展脈絡，與林鐵處「行動學校」計畫的理念高度契合。

他說，此次攜手推出以林業鐵道為主題的特展，不僅豐富科博館展示面向，也深化文化資產與自然科學在教育推廣上的連結，期望透過展覽，讓更多觀眾了解阿里山林鐵所承載的歷史價值與文化深度，進一步激發對本土環境與文化的認同與關懷。

林鐵及文資處處長王昭堡說，阿里山林業鐵路擁有多元的內涵、豐富的歷史文化，阿里山林鐵文資教育過去從沿著鐵道沿線的學校出發，透過教育推廣讓師生在課堂上找回逐漸被遺忘的記憶。現在更從山林走向城市，透過行動學校的移動展覽，讓更多人看見阿里山。