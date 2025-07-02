「台中電影放映季」放保護級影片遭議 中市府：未來以普遍級為原則

台中市政府暑假期間辦理「台中電影放映季」活動，規畫巡迴全市各行政區，讓孩子們在社區中就能免費欣賞卡通與動畫。但市議員張家銨今指出，活動資訊未標示電影分級，容易造成家長與孩童觀影上的落差與不便，認為市府在推動兒童友善政策時應更加留意細節，避免好意變成麻煩。

張家銨說，根據市府公布的電影放映時刻表，將放映的電影中的「烈火少女（Fireheart）」在台灣的電影分級屬於「保護級」，僅適合六歲以上觀眾觀看，六至十二歲孩童亦需家長陪同。並安排11日在烏日區、8月2日在石岡區播放。但市府在所有宣傳資料與放映表上，均未註明分級資訊，倘若家長帶著年紀不符的孩子前往觀影，才在現場發現無法入場，勢必造成現場混亂與孩子的失落情緒。

她說，市府作為主辦機關，應主動查明各片分級，並清楚揭示在各項宣傳資訊中，協助家長做出合適安排。她說，鼓勵孩子參與公共活動是好事，但更該保障家長的知情權與參與感，才能讓文化普及活動真的做到友善與周到。建議未來類似活動應一併標示每部影片的分級資訊與觀影年齡建議，並在現場做好提醒措施，避免美意變成誤會。

新聞局說明，「烈火少女」雖亦是具有性別平等以及正向教育意義的作品，但因分級為保護級，為兼顧全齡層市民家人共享觀影樂趣，新聞局將更換片單，未來各項公開放映活動，也都會一律以普遍級為選片指導原則。