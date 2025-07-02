強震來了怎麼辦？ 南投打造26座防災公園應變演練

南投縣政府推動全縣26座防災公園建置，今天在名間鄉親子生態園區舉辦地震應變避難收容演練，透過實地演練驗證災害應變能力，縣長許淑華強調，將持續整合公私資源，打造南投成為宜居安全的韌性城市。

南投縣政府表示，防災公園除了既有設施外，需要帳篷、儲水、供電、通訊及醫療等臨時設施，縣內各鄉鎮市公所均已完成完善的整備工作，並與廠商簽訂合作備忘錄，充分做好防災準備工作

這次模擬規模7.2地震災害，演練項目涵蓋災民疏散、收容安置、緊急醫療與物資分配，完整呈現災後應變流程。現場設置帳篷、儲水、供電、通訊、醫療等設備，並提供性別友善寢區、寵物收容、信仰療癒等空間，顧及實際所需與人性關懷。

活動由小小消防體驗營揭開序幕，安排雲梯車操作、滅火器實作及消防衣體驗，吸引大小朋友踴躍參與。隨後頒發「韌性社區二星認證」給營南、御史與良善社區，並由消防婦宣導大隊演出防災劇場，以淺顯易懂方式宣導震災應變知識。

許淑華表示，全縣13鄉鎮市已完成26座防災公園設置，各鄉鎮市公所除完成整備外，並與在地廠商簽訂合作備忘錄，以確保緊急時期資源調度順暢。本次演練也獲慈濟、紅十字會等團體支援，展現公私協力效能。