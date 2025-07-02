快訊

萬華分局涉貪風暴擴大！調查局第3波搜索賭博電玩 多名業者、職員遭帶走

地震預言衝擊…7月赴日業績最慘跌5成 旅行社：過去35年從未見過

總統推軍人優先登機！若有空位「自動升等商務艙」 華航回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

強震來了怎麼辦？ 南投打造26座防災公園應變演練

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣政府在全縣設置26座防災公園，強化災害應變量能。圖／南投縣政府提供
南投縣政府在全縣設置26座防災公園，強化災害應變量能。圖／南投縣政府提供

南投縣政府推動全縣26座防災公園建置，今天在名間鄉親子生態園區舉辦地震應變避難收容演練，透過實地演練驗證災害應變能力，縣長許淑華強調，將持續整合公私資源，打造南投成為宜居安全的韌性城市。

南投縣政府表示，防災公園除了既有設施外，需要帳篷、儲水、供電、通訊及醫療等臨時設施，縣內各鄉鎮市公所均已完成完善的整備工作，並與廠商簽訂合作備忘錄，充分做好防災準備工作

這次模擬規模7.2地震災害，演練項目涵蓋災民疏散、收容安置、緊急醫療與物資分配，完整呈現災後應變流程。現場設置帳篷、儲水、供電、通訊、醫療等設備，並提供性別友善寢區、寵物收容、信仰療癒等空間，顧及實際所需與人性關懷。

活動由小小消防體驗營揭開序幕，安排雲梯車操作、滅火器實作及消防衣體驗，吸引大小朋友踴躍參與。隨後頒發「韌性社區二星認證」給營南、御史與良善社區，並由消防婦宣導大隊演出防災劇場，以淺顯易懂方式宣導震災應變知識。

許淑華表示，全縣13鄉鎮市已完成26座防災公園設置，各鄉鎮市公所除完成整備外，並與在地廠商簽訂合作備忘錄，以確保緊急時期資源調度順暢。本次演練也獲慈濟、紅十字會等團體支援，展現公私協力效能。

她指出，面對氣候變遷與極端氣候頻率增加，防災準備刻不容緩。縣府將持續在社區推動演練與教育宣導，強化基層災害應變能力，讓縣民在災害發生時能冷靜因應、有序避難，落實「災前準備、災時應變、災後復原」的完整防災體系。

南投縣政府在全縣設置26座防災公園，強化災害應變量能。圖／南投縣政府提供
南投縣政府在全縣設置26座防災公園，強化災害應變量能。圖／南投縣政府提供

南投縣 災後 許淑華

延伸閱讀

即時短評／南投罷免戰火升溫 藍綠動員背後牽動2026布局

北捷遊憩公司成立 議員：先讓貓纜轉虧為盈才有意義

疑笑中共密謀「撞蕭美琴失敗」惹議 許淑華批：痛失人性

賴清德挨轟「超蠢」後...綠暫緩「三等親條款」黨內點關鍵

相關新聞

強震來了怎麼辦？ 南投打造26座防災公園應變演練

南投縣政府推動全縣26座防災公園建置，今天在名間鄉親子生態園區舉辦地震應變避難收容演練，透過實地演練驗證災害應變能力，縣...

「台中電影放映季」放保護級影片遭議 中市府：未來以普遍級為原則

台中市政府暑假期間辦理「台中電影放映季」活動，規畫巡迴全市各行政區，讓孩子們在社區中就能免費欣賞卡通與動畫。但市議員張家...

台中南屯路樹被斷頭剷除為哪樁？ 市府：除的是有害樹種

台中市環保人士、醫師張豐年質疑，台74快速道經過南屯附近兩旁的樹木慘遭濫剪。市府養護工程處今天表示，新鎮和路黑板樹是因長...

台中城鎮韌性演習15日登場 盧秀燕開預備會議：演習視同作戰

台中市政府配合國軍7月9日至18日進行的「漢光41號演習」，將於7月15日舉辦「城鎮韌性演習」，同步防空避難與民防演練。...

影／彰化大村NG葡萄將進軍連鎖飲料店及燒肉店 華麗轉身成健康飲品

彰化縣大村鄉最近正值夏季葡萄產季，但受氣候影響，不少葡萄著色度不佳、果實大小不一成為NG品，彰化縣政府與大村鄉公所媒合企...

清境農場牧羊犬大型氣球命名牧羊Q 亮相上班迎客

清境農場辦理牧羊犬氣球票選命名，名稱包含「勞斯萊斯」、「黑仔」、「牧羊Q」、「希望Hope」，今天揭曉由「牧羊Q」勝出亮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。