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台中南屯路樹被斷頭剷除為哪樁？ 市府：除的是有害樹種

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市環保人士、醫師張豐年今天反映，新鎮和路黑板樹皆被斷頭。圖／張豐年提供
台中市環保人士、醫師張豐年今天反映，新鎮和路黑板樹皆被斷頭。圖／張豐年提供

台中市環保人士、醫師張豐年質疑，台74快速道經過南屯附近兩旁的樹木慘遭濫剪。市府養護工程處今天表示，新鎮和路黑板樹是因長得超過路面，因公路局要求改善，才予以矮降，至於筏子東街一段被剷除的則是強勢外來種植物銀合歡，對生態環境有危害，加上還有雜木及有人傾倒垃圾，為改善環境不影響交通才剷除，未來會予以綠美化。

養工處說，黑板樹在台中市有5、6千棵，因開花時有臭味、會分泌有毒的白色乳汁，且樹木材質脆弱，遇颱風時易折斷，且淺根及生長快速，會破壞人行道鋪面，有多位民代反映希望剷除，市府亦有減量計畫。最近進入颱風季，為免遇風倒伏砸到行人和車輛，也確有必要矮降或剷除。不過，對於南屯這次的路樹整理，像是小葉欖仁、台灣櫟樹市府都會刻意保留。

張豐年質疑，新鎮和路黑板樹皆被斷頭，筏子東街一段則是樹木被從底下砍除，殘枝和樹幹遍布。他說，該些樹不僅有利於周邊筏子溪的生態環境，亦多少有固碳降低溫室效應作用，是何人允許如此濫剪？不排除請環保人士一起出來抗議。

台中市環保人士、醫師張豐年今天反映，筏子東街一段者樹木被從底下砍除，殘枝和樹幹遍布。圖／張豐年提供
台中市環保人士、醫師張豐年今天反映，筏子東街一段者樹木被從底下砍除，殘枝和樹幹遍布。圖／張豐年提供

台中市 颱風 黑板樹

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