台中南屯路樹被斷頭剷除為哪樁？ 市府：除的是有害樹種

台中市環保人士、醫師張豐年質疑，台74快速道經過南屯附近兩旁的樹木慘遭濫剪。市府養護工程處今天表示，新鎮和路黑板樹是因長得超過路面，因公路局要求改善，才予以矮降，至於筏子東街一段被剷除的則是強勢外來種植物銀合歡，對生態環境有危害，加上還有雜木及有人傾倒垃圾，為改善環境不影響交通才剷除，未來會予以綠美化。

養工處說，黑板樹在台中市有5、6千棵，因開花時有臭味、會分泌有毒的白色乳汁，且樹木材質脆弱，遇颱風時易折斷，且淺根及生長快速，會破壞人行道鋪面，有多位民代反映希望剷除，市府亦有減量計畫。最近進入颱風季，為免遇風倒伏砸到行人和車輛，也確有必要矮降或剷除。不過，對於南屯這次的路樹整理，像是小葉欖仁、台灣櫟樹市府都會刻意保留。