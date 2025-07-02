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彰化大村葡萄攜手茶飲、燒肉店 為農民尋找新出路

中央社／ 彰化2日電

彰化縣政府及大村鄉公所為協助葡萄農民，解決葡萄外觀不一不易進入生鮮市場的問題，與大苑子、屋馬燒肉等合作，將葡萄製成果汁販售，為地方農業尋找新出路。

彰化縣政府與大村鄉公所今天舉行企業齊力相挺大村葡萄記者會，大村鄉長賴志銘、彰化縣政府農業處長郭至善、大苑子董事長邱瑞堂、屋馬餐飲集團副總謝柏翔、名億食品有限公司董事長陳聖豐與會。

農業處告訴中央社記者，彰化縣葡萄種植面積約1250公頃，其中大村鄉葡萄栽種面積約全縣1/3，今年1月至3月均溫比去年低，4月至6月溫差大，整體產量略減3成。

賴志銘說，今年受氣候影響，巨峰葡萄部分著色不美觀、果粒大小不一，雖然品質依舊優良，但面臨銷售困境，感謝企業響應，協助解決農民面臨的挑戰。

公所表示，由名億食品有限公司採購大量外觀不符規格，但品質優異的葡萄製成果汁，大苑子透過全台門市販售葡萄飲品，並攜手屋馬燒肉推出聯名飲品，透過跨品牌合作，讓農產以不同樣貌走進更多消費場域。

農業處

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