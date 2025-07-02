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台中城鎮韌性演習15日登場 盧秀燕開預備會議：演習視同作戰

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕召開城鎮韌性演習預備會議，強調演習不僅是應對任務，更是檢驗平時整備的良機。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕召開城鎮韌性演習預備會議，強調演習不僅是應對任務，更是檢驗平時整備的良機。圖／台中市政府提供

台中市政府配合國軍7月9日至18日進行的「漢光41號演習」，將於7月15日舉辦「城鎮韌性演習」，同步防空避難與民防演練。市長盧秀燕表示，面對嚴峻國際情勢，市府有責任確保市民安全，透過本次演習驗證公私協力的應變能量，強化城市整體防衛韌性。

盧秀燕今日主持預備會議，召集市府各局處首長說明演習重點，要求所有單位明確掌握自身職責與任務。她指出，此次演習整合以往「萬安演習」與「民安演習」內容，雖合併辦理，仍各有重點，萬安演習聚焦防空避難，民安演習著重災害應變與搶救行動。

盧秀燕強調，演習不僅是應對任務，更是檢驗平時整備的良機，各局處須建立責任名冊，指派副指揮官與備援人員，並清查轄內避難場所資訊，避免災時調度混亂；全體人員須熟悉應變模式與操作流程，務必確保演練過程能準確應對各種可能情境。

民政局指出，此次演習包括兵棋推演及綜合實作兩階段。兵棋推演採「有想定、無腳本」方式，現場隨機抽選演練情境，由中央、地方與民間單位共同即時研討應變策略；實作部分則模擬防空疏散、重要設施搶修、醫療急救及心理防衛等項目，貼近戰時實際狀況。

演習當日下午1時30分至2時將播放防空警報，市府提醒民眾聽到警報立即「就近避難」，遵守「地下優於地上、室內優於室外、遠離門窗、避開危險物」等4項原則；若來不及進入設施，應選擇安全空間壓低身體、保護頭部，聽從現場人員指示行動。

市警局統計，目前台中市登錄防空避難設施共1萬263處，可容納人數626萬4317人，供需比2.18倍。市府呼籲，市民可利用「警政服務APP」、「消防防災e點通APP」，或加入台中市警局LINE官方帳號查詢鄰近設施位置，並遵守演習指引，未配合者將依「民防法」處3萬至15萬元罰鍰。

台中市政府配合漢光演習，7月15日在清水、梧棲、沙鹿3區舉辦城鎮韌性演習，今天開預備會議。圖／台中市政府提供
台中市政府配合漢光演習，7月15日在清水、梧棲、沙鹿3區舉辦城鎮韌性演習，今天開預備會議。圖／台中市政府提供

台中市 盧秀燕 萬安演習

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