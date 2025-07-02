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影／彰化大村NG葡萄將進軍連鎖飲料店及燒肉店 華麗轉身成健康飲品
彰化縣大村鄉最近正值夏季葡萄產季，但受氣候影響，不少葡萄著色度不佳、果實大小不一成為NG品，彰化縣政府與大村鄉公所媒合企業為果農行銷，在地企業大苑子7月24日起將有生鮮葡萄汁登場，台中屋馬燒肉也將在店內推出聯名巨峰葡萄飲品，協助農民找到行銷新出路。
大村鄉公所今天為大村葡萄與知名飲品大苑子、台中屋馬燒肉、農產加工廠名億食品公司的大村聯名葡萄飲品行銷宣傳。
大村鄉長賴志銘表示，近年因受氣候異常影響，農民面對的考驗愈來愈艱鉅，今年有不少葡萄著色不佳、外表不夠漂亮，很難進入生鮮市場販售，因此公所與縣府積極媒合食品業界協助農民從產地到餐桌，以期能創造新通路與新格局。
賴志銘說，此次獲得大苑子與屋馬、名億等企業支持，希望將大村葡萄行銷到全台、甚至國際，讓每一粒農民辛苦栽種的葡萄都能被珍惜，未來也盼能持續推動在地農產加工，鼓勵更多企業與農產有更多創意多元合作。
大苑子總經理邱瑞堂說，大苑子將透過全台門市推出「巨峰葡萄雪沙」、「巨峰葡萄冰茶」等飲品，並與屋馬燒肉合作，推出聯名的巨峰葡萄飲品，將於7月24日同步登場，讓民眾喝到盛產時期品質最優良的在地飲品。
屋馬餐飲集團副總謝柏翔說，屋馬支持從產地到餐桌，7月24日同步推出產期限量版的葡萄新鮮果汁，希望在企業的支持下，讓農民看到農業的希望。
大村果農姚美子說，他們種植約8分多地葡萄園，今年葡萄著色率不佳的NG品高達五成，平常自產自銷批發價每公斤約二百元，原本2.1公斤的葡萄禮盒能賣400元，但賣相不佳的葡萄每公斤僅能賣40元，幸好公所聯合企業來支持，收購的NG葡萄製成飲品，其實這些葡萄只是外觀賣相不佳，甜度還是高達17、18度，風味仍非常好。
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