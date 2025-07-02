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影／彰化大村NG葡萄將進軍連鎖飲料店及燒肉店 華麗轉身成健康飲品

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
大村果農說他們今年葡萄著色率不佳的NG品高達五成，難以進入生鮮市場販售，幸好有企業接手做果汁。記者林宛諭／攝影
大村果農說他們今年葡萄著色率不佳的NG品高達五成，難以進入生鮮市場販售，幸好有企業接手做果汁。記者林宛諭／攝影

彰化縣大村鄉最近正值夏季葡萄產季，但受氣候影響，不少葡萄著色度不佳、果實大小不一成為NG品，彰化縣政府與大村鄉公所媒合企業為果農行銷，在地企業大苑子7月24日起將有生鮮葡萄汁登場，台中屋馬燒肉也將在店內推出聯名巨峰葡萄飲品，協助農民找到行銷新出路。

大村鄉公所今天為大村葡萄與知名飲品大苑子、台中屋馬燒肉、農產加工廠名億食品公司的大村聯名葡萄飲品行銷宣傳。

大村鄉長賴志銘表示，近年因受氣候異常影響，農民面對的考驗愈來愈艱鉅，今年有不少葡萄著色不佳、外表不夠漂亮，很難進入生鮮市場販售，因此公所與縣府積極媒合食品業界協助農民從產地到餐桌，以期能創造新通路與新格局。

賴志銘說，此次獲得大苑子與屋馬、名億等企業支持，希望將大村葡萄行銷到全台、甚至國際，讓每一粒農民辛苦栽種的葡萄都能被珍惜，未來也盼能持續推動在地農產加工，鼓勵更多企業與農產有更多創意多元合作。

大苑子總經理邱瑞堂說，大苑子將透過全台門市推出「巨峰葡萄雪沙」、「巨峰葡萄冰茶」等飲品，並與屋馬燒肉合作，推出聯名的巨峰葡萄飲品，將於7月24日同步登場，讓民眾喝到盛產時期品質最優良的在地飲品。

屋馬餐飲集團副總謝柏翔說，屋馬支持從產地到餐桌，7月24日同步推出產期限量版的葡萄新鮮果汁，希望在企業的支持下，讓農民看到農業的希望。

大村果農姚美子說，他們種植約8分多地葡萄園，今年葡萄著色率不佳的NG品高達五成，平常自產自銷批發價每公斤約二百元，原本2.1公斤的葡萄禮盒能賣400元，但賣相不佳的葡萄每公斤僅能賣40元，幸好公所聯合企業來支持，收購的NG葡萄製成飲品，其實這些葡萄只是外觀賣相不佳，甜度還是高達17、18度，風味仍非常好。

大村鄉公所媒合在地企業大苑子與台中屋馬燒肉推出聯名巨峰葡萄飲品，為農民行銷著色率不佳的NG葡萄。記者林宛諭／攝影
大村鄉公所媒合在地企業大苑子與台中屋馬燒肉推出聯名巨峰葡萄飲品，為農民行銷著色率不佳的NG葡萄。記者林宛諭／攝影
大村鄉公所媒合在地企業大苑子與台中屋馬燒肉推出聯名巨峰葡萄飲品，為農民行銷著色率不佳的NG葡萄。記者林宛諭／攝影
大村鄉公所媒合在地企業大苑子與台中屋馬燒肉推出聯名巨峰葡萄飲品，為農民行銷著色率不佳的NG葡萄。記者林宛諭／攝影

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