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彰化縣今再獲贈9輛復康巴士累計全縣80輛 預約方式多元

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣今天再獲個人與企業捐贈9輛身心障礙者小型復康巴士，全縣計有80輛，縣長王惠美（左）了解操作復康巴士的使用。記者劉明岩／攝影
彰化縣今天再獲個人與企業捐贈9輛身心障礙者小型復康巴士，全縣計有80輛，縣長王惠美（左）了解操作復康巴士的使用。記者劉明岩／攝影

彰化縣今天再獲個人與企業捐贈9輛身心障礙者小型復康巴士，全縣計有80輛。縣長王惠美說，復康巴士可以電話預約、網路預約，甚至用Line預約，大幅簡化操作介面，身心障礙者只要有身障證明與低收入戶資格，每月可享8趟免費就醫接送，假日也提供服務。

身心障礙者小型復康巴士捐贈儀式今天上午在彰化縣原住民生活館舉行，縣長王惠美出席頒發感謝狀且與貴賓共同啟用捐贈的9輛小型復康巴士，獲贈的復康巴士每輛要價200萬元，總價值達1874萬9000元。

王惠美特別感謝所有捐贈復康巴士的善心企業與個人，藉此拋磚引玉吸引更多企業團體及善心人士捐贈車輛，改善縣內車輛老舊問題，減輕縣府財政負擔，提升了復康巴士量能，並滿足縣內身障朋友外出需求，讓他們能夠走出戶外，讓他們人生截然不同。

王惠美說，縣府目前有80輛復康巴士，每年服務人次超過25萬人次。由於使用頻繁，車輛老舊，自2019年開始和企業界與善心人士攜手合作，到目前為止汰換了76台，總價值達到1億4284萬元。

王縣長指出，這次捐贈9輛的善心企業及個人，包括埔心鄉佳賀精機公司董事長陳俊志、福興鄉英發公司董事長陳嘉祥、福興鄉麗窗公司董事長黃世彬、和美鎮從事紡織業的葉永松、詹朝梁與詹朝棟兄弟、彰化六信愛心慈善會、翠德實業董事長顏錫文、出身員林從金融業退休的江麗珠等人，他們或以紀念先人或公益理念捐贈。

捐贈者詹朝棟代表致詞表示，彰化是一個很有愛的地方，看到外面有9輛捐贈的復康巴士，父母從小教育要嚴以律己、寬以待人，留給他一份重要的精神遺產，讓他把愛傳承他人，有愛可以發光發熱、光照別人，在場各位的慷慨捐贈讓彰化更美好、更有愛。

社會處表示，復康巴士預約專線為（04）8830330，網路預約直接搜尋8830330，即可找到復康巴士網路訂車系統，LINE官方帳號預約，搜尋彰化縣小型復康巴士即可加入綁定預約訂車，有需求的民眾多加利用，捐贈復康巴士專線（04）7532375顏先生。

彰化縣今天再獲個人與企業捐贈9輛身心障礙者小型復康巴士，全縣計有80輛，提升了復康巴士量能，並滿足縣內身障者外出需求。記者劉明岩／攝影
彰化縣今天再獲個人與企業捐贈9輛身心障礙者小型復康巴士，全縣計有80輛，提升了復康巴士量能，並滿足縣內身障者外出需求。記者劉明岩／攝影
彰化縣今天再獲個人與企業捐贈9輛身心障礙者小型復康巴士，全縣計有80輛，提升了復康巴士量能，並滿足縣內身障者外出需求。記者劉明岩／攝影
彰化縣今天再獲個人與企業捐贈9輛身心障礙者小型復康巴士，全縣計有80輛，提升了復康巴士量能，並滿足縣內身障者外出需求。記者劉明岩／攝影
彰化縣今天再獲個人與企業捐贈9輛身心障礙者小型復康巴士，全縣計有80輛，縣長王惠美（左1）在受贈時表示，提升了復康巴士量能，並滿足縣內身障者外出需求。記者劉明岩／攝影
彰化縣今天再獲個人與企業捐贈9輛身心障礙者小型復康巴士，全縣計有80輛，縣長王惠美（左1）在受贈時表示，提升了復康巴士量能，並滿足縣內身障者外出需求。記者劉明岩／攝影
彰化縣今天再獲個人與企業捐贈9輛身心障礙者小型復康巴士，全縣計有80輛，在捐贈儀式中，縣長王惠美（右1）推著輪椅操作復康巴士的使用。記者劉明岩／攝影
彰化縣今天再獲個人與企業捐贈9輛身心障礙者小型復康巴士，全縣計有80輛，在捐贈儀式中，縣長王惠美（右1）推著輪椅操作復康巴士的使用。記者劉明岩／攝影

巴士 王惠美

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