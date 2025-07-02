快訊

桃園燒臘店被惡火吞噬 一家三代衝出火場「先救我小孩」

NBA／中場表演「大媽」出事了！人不慎摔落坐輪椅退場

重大更新！Threads正式開放私訊功能 想互丟串文有這前提

聽新聞
0:00 / 0:00

清境農場牧羊犬大型氣球命名牧羊Q 亮相上班迎客

中央社／ 南投縣2日電
清境農場辦理牧羊犬大型氣球票選命名，2日揭曉由「牧羊Q」勝出並首次亮相，結合羊羊氣球佇立草原，吸引遊客合影留念、成為打卡新亮點。中央社（清境農場提供）
清境農場辦理牧羊犬大型氣球票選命名，2日揭曉由「牧羊Q」勝出並首次亮相，結合羊羊氣球佇立草原，吸引遊客合影留念、成為打卡新亮點。中央社（清境農場提供）

清境農場辦理牧羊犬氣球票選命名，名稱包含「勞斯萊斯」、「黑仔」、「牧羊Q」、「希望Hope」，今天揭曉由「牧羊Q」勝出亮相，吸引親子合影留念，現場還有趕羊秀精彩活動。

國軍退除役官兵輔導委員會清境農場今天舉辦「夏日同樂會」，重頭戲「牧羊犬上班儀式」在青青草原綿羊秀場登場，牧羊犬大型氣球首次亮相，並正式公布命名為「牧羊Q」，現場與Happy羊羊氣球一起迎接遊客，結合警方反詐宣導、有獎徵答、滿額抽獎，氣氛熱烈。

清境農場場長王仁助表示，歷經徵名與全民票選命名，最終由「牧羊Q」獲選為清境牧羊犬氣球正式名稱，結合羊羊氣球佇立草原，成為遊客拍照打卡新亮點；清境農場是歡樂牧場，追求永續，更致力與地方共融，盼透過各種活動與地方緊密連結，促進共榮發展。

此外，國立台灣大學生物資源暨農學院附設山地實驗農場1日至8月31日舉辦「田園夏宴」活動，台大山地實驗農場表示，農場海拔2100公尺，距離清境農場車程10分鐘、距合歡山30分鐘，歡迎來避暑享受「合歡山牌」免費冷氣、體驗採摘水果與有機蔬菜樂趣。

冷氣 合歡山 清境農場

延伸閱讀

「小心有鬼」…用饒舌推廣反詐

翟浚安21歲生日 回家鄉自爆「掉海裡」驚險童年

71歲翁罹患複雜性冠狀動脈疾病 多種手術搶回一命

富邦證券攜手富邦悍將 舉辦「G！POP流行音樂節」、反詐活動

相關新聞

影／彰化大村NG葡萄將進軍連鎖飲料店及燒肉店 華麗轉身成健康飲品

彰化縣大村鄉最近正值夏季葡萄產季，但受氣候影響，不少葡萄著色度不佳、果實大小不一成為NG品，彰化縣政府與大村鄉公所媒合企...

清境農場牧羊犬大型氣球命名牧羊Q 亮相上班迎客

清境農場辦理牧羊犬氣球票選命名，名稱包含「勞斯萊斯」、「黑仔」、「牧羊Q」、「希望Hope」，今天揭曉由「牧羊Q」勝出亮...

彰化縣今再獲贈9輛復康巴士累計全縣80輛 預約方式多元

彰化縣今天再獲個人與企業捐贈9輛身心障礙者小型復康巴士，全縣計有80輛。縣長王惠美說，復康巴士可以電話預約、網路預約，甚...

台中足球運動園區工程過半 預計明年中完工、後年啟用

台中市政府耗資15億元打造台中足球運動休閒園區，工程進度達到56.8%，今天舉辦上梁典禮，預計明年7月完工、後年啟用，包...

台中西屯社宅招租最便宜不用5000元 2千人來搶中籤率僅2.4%

台中國安一期好宅位屬西屯區精華地段，周邊生活機能方便，共提供500戶招租。台中市住宅處表示，西屯區國安一期好宅今年3月底...

台中電影Fun-in季驚見「保護級片」 新聞局緊急更換片單

台中市府暑假期間辦理「台中電影Fun-in季」活動，巡迴全市29個行政區，讓孩子在社區就能免費欣賞卡通與動畫。議員批評，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。