清境農場牧羊犬大型氣球命名牧羊Q 亮相上班迎客

清境農場辦理牧羊犬氣球票選命名，名稱包含「勞斯萊斯」、「黑仔」、「牧羊Q」、「希望Hope」，今天揭曉由「牧羊Q」勝出亮相，吸引親子合影留念，現場還有趕羊秀精彩活動。

國軍退除役官兵輔導委員會清境農場今天舉辦「夏日同樂會」，重頭戲「牧羊犬上班儀式」在青青草原綿羊秀場登場，牧羊犬大型氣球首次亮相，並正式公布命名為「牧羊Q」，現場與Happy羊羊氣球一起迎接遊客，結合警方反詐宣導、有獎徵答、滿額抽獎，氣氛熱烈。

清境農場場長王仁助表示，歷經徵名與全民票選命名，最終由「牧羊Q」獲選為清境牧羊犬氣球正式名稱，結合羊羊氣球佇立草原，成為遊客拍照打卡新亮點；清境農場是歡樂牧場，追求永續，更致力與地方共融，盼透過各種活動與地方緊密連結，促進共榮發展。

此外，國立台灣大學生物資源暨農學院附設山地實驗農場1日至8月31日舉辦「田園夏宴」活動，台大山地實驗農場表示，農場海拔2100公尺，距離清境農場車程10分鐘、距合歡山30分鐘，歡迎來避暑享受「合歡山牌」免費冷氣、體驗採摘水果與有機蔬菜樂趣。